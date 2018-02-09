不受老公吸毒事件影响 白智英演唱会按计划举办

昨晚白智英老公、演员郑锡元因吸食冰毒被逮捕，而白智英的演唱会就在明天，商议之后决定按计划举办，因为这是与歌迷的约定！
郑锡元被怀疑在位於澳大利亚的某酒吧中吸食冰毒，昨晚（2月8日）返回韩国时在仁川机场遭到警方逮捕。 郑锡元本人已经承认嫌疑，所属社表示目前正在接受调查。
而白智英原定在明天（2月10日）举办演唱会《WELCOME-BAEK》，难免受此事件影响，令人担心会不会临时取消？
而今日下午，白智英所属社Music Works表态称：「明日的演唱会将按原计划进行。 因为今天距离演唱会只剩一天了，而演唱会是和观众的约定。 」
郑锡元於2013年6月迎娶比自己大9岁的歌手白智英，去年5月白智英为他生下女儿，这对姐弟恋当时也收到了不少粉丝的祝福。 郑锡元表示「是因为好奇（而吸毒）」。
（图源：TV DAILY）
据悉，郑锡元最多可被判处10年有期徒刑、1亿韩元以下罚款，但因为是初犯，如能提供有力的说法则有望免於执行。 作为参考，韩国京畿道知事南景弼长子因吸毒在一审获刑3年有期徒刑、缓期4年执行。 重要的是：惯犯还是偶然发生的第一次触法。
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究