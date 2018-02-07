年過半百再迎真愛，「吉娃娃CP」金國鎮&姜修智長達25年的緣分終修得正果，5月完婚

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2018年剛剛走入2月，娛樂圈就又爆出了喜訊，「吉娃娃CP」金國鎮和姜修智在《燃燒的青春》中宣佈婚訊，將於5月完婚。

說起吉娃娃CP，兩人的淵源頗深，早在25年前兩人就已經認識，但當時這兩根平行線並未相交在一起，兩人各自都有過一段短暫的婚姻。 金國鎮和前妻的婚姻僅維持了一年半左右，離婚時還因為爭奪財產一度成為熱議對象。 最終金國鎮以付給女方巨額的補償金才「平靜地」結束這段關係。

而姜修智也是一樣，2001年時和自己的一個狂熱粉絲、有過一段婚史的軍醫出身的牙科醫生閃婚。 2003年，兩人生下女兒不久後就因性格不合分居。 直到2006年，姜修智40歲時才正式與丈夫離婚，女兒的撫養權歸姜修智。

把兩條平行線再一次緊緊捻在一起的就是中老年戀愛真人秀節目《燃燒的青春》。 2015年，金國鎮作為《燃燒的青春》第一期的嘉賓亮相，他憑藉風趣的談吐火速圈粉，成為了固定嘉賓。 而姜修智也作為該節目的固定嘉賓參演，在其中的角色相當於眾人的「大姐」。 或許因為兩人都曾有過一段慘淡的感情史，共同的經歷使得他們迅速拉近了距離，兩人在節目中也粉紅不斷，看得觀眾紛紛猜測兩人是否已經假戲真做，產生了真感情。

直到2016年8月，金國鎮終於向大眾承認，從2015年9月起就已經和姜修智交往，兩人也是以結婚為前提交往，且見過了雙方父母。好消息曝光后，這一對已經50代的CP收穫了全韓國觀眾的祝福。

也許是好事多磨，這段長達25年的緣分終於要在今年的5月修成正果了。

「圖：《燃燒的青春》」

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