年过半百再迎真爱，「吉娃娃CP」金国镇&姜修智长达25年的缘分终修得正果，5月完婚

2018年刚刚走入2月，娱乐圈就又爆出了喜讯，「吉娃娃CP」金国镇和姜修智在《燃烧的青春》中宣布婚讯，将於5月完婚。
说起吉娃娃CP，两人的渊源颇深，早在25年前两人就已经认识，但当时这两根平行线并未相交在一起，两人各自都有过一段短暂的婚姻。 金国镇和前妻的婚姻仅维持了一年半左右，离婚时还因为争夺财产一度成为热议对象。 最终金国镇以付给女方巨额的补偿金才「平静地」结束这段关系。
而姜修智也是一样，2001年时和自己的一个狂热粉丝、有过一段婚史的军医出身的牙科医生闪婚。 2003年，两人生下女儿不久后就因性格不合分居。 直到2006年，姜修智40岁时才正式与丈夫离婚，女儿的抚养权归姜修智。
把两条平行线再一次紧紧捻在一起的就是中老年恋爱真人秀节目《燃烧的青春》。 2015年，金国镇作为《燃烧的青春》第一期的嘉宾亮相，他凭藉风趣的谈吐火速圈粉，成为了固定嘉宾。 而姜修智也作为该节目的固定嘉宾参演，在其中的角色相当於众人的「大姐」。 或许因为两人都曾有过一段惨淡的感情史，共同的经历使得他们迅速拉近了距离，两人在节目中也粉红不断，看得观众纷纷猜测两人是否已经假戏真做，产生了真感情。
直到2016年8月，金国镇终於向大众承认，从2015年9月起就已经和姜修智交往，两人也是以结婚为前提交往，且见过了双方父母。好消息曝光后，这一对已经50代的CP收获了全韩国观众的祝福。
也许是好事多磨，这段长达25年的缘分终於要在今年的5月修成正果了。
「图：《燃烧的青春》」
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