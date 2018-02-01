水晶男孩、IU、黃致列、Wanna One⋯⋯大勢全出動 《Gaon Chart Music Awards》2/14 隆重登場！
KPOP 2018年2月2日 星期五09:00 施乃琪
作為第一個獲得韓國政府公認的音樂排行榜，Gaon Chart 將舉行的《Gaon Chart Music Awards》自然備受關注。快來華麗陣容裡找找自家偶像，14 日別忘了鎖定直播囉！
由 Super Junior 隊長利特、TWICE 成員多賢攜手主持的第七屆《Gaon Chart Music Awards》，將於韓國時間 2 月 14 日晚間七點在蠶室室內體育館盛大登場。電視台方面由 Mnet 負責轉播現場，線上方面則可透過網易音樂、Gyao!（日本）及 NAVER V LIVE 收看。
根據目前為止公布的名單，這次參與盛會的有水晶男孩、IU、黃致列、Wanna One、SEVENTEEN、GOT7、善美、Melomance、樂童音樂家的李秀賢、Heize、TWICE⋯⋯等個人歌手與當紅團體。
另一方面，目前在 MelOn、NAVER 以及 Gaon Chart 的官方網站上都有進行抽票活動，想要親身參與第七屆《Gaon Chart Music Awards》的話，別忘了去試試手氣囉！
（照片來源：TVDaily、Gaon Chart、JYP Entertainment、Pledis Entertainment）
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