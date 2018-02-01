水晶男孩、IU、黄致列、Wanna One⋯⋯大势全出动 《Gaon Chart Music Awards》2/14 隆重登场！
KPOP 2018年2月2日 星期五09:00 施乃琪
作为第一个获得韩国政府公认的音乐排行榜，Gaon Chart 将举行的《Gaon Chart Music Awards》自然备受关注。快来华丽阵容里找找自家偶像，14 日别忘了锁定直播罗！
由 Super Junior 队长利特、TWICE 成员多贤携手主持的第七届《Gaon Chart Music Awards》，将於韩国时间 2 月 14 日晚间七点在蚕室室内体育馆盛大登场。电视台方面由 Mnet 负责转播现场，线上方面则可透过网易音乐、Gyao!（日本）及 NAVER V LIVE 收看。
根据目前为止公布的名单，这次参与盛会的有水晶男孩、IU、黄致列、Wanna One、SEVENTEEN、GOT7、善美、Melomance、乐童音乐家的李秀贤、Heize、TWICE⋯⋯等个人歌手与当红团体。
另一方面，目前在 MelOn、NAVER 以及 Gaon Chart 的官方网站上都有进行抽票活动，想要亲身参与第七届《Gaon Chart Music Awards》的话，别忘了去试试手气罗！
（照片来源：TVDaily、Gaon Chart、JYP Entertainment、Pledis Entertainment）
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