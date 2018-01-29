「對不起，謝謝⋯⋯」H.O.T 合體在即　Tony An、Kangta 感性發文「準備重逢吧」！

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傳言傳了四年，H.O.T. 終於真的要登上《無限挑戰——星期六星期六是歌手》特輯了。Tony An 與 Kangta 這隊至今仍經常聯繫的好友，也率先寫下想與等了十七年的粉絲說的話！

Tony An 於昨日（29 號）在合體消息曝光不久後，立刻在自己的 Instagram 上寫道：「時光芢苒⋯⋯我只想說對不起、感激、抱歉、謝謝⋯⋯請大家多多支持、喜歡⋯⋯因為為了來到這裡，我們也需要很多勇氣⋯⋯我們會像從前那樣全力以赴的。」

他並寫道：「對不起，我們花了這麼久的時間（才來到這裡）⋯⋯真心地感謝等待著那天、要一起共襄盛舉的每一個人。2018. 2. 15. 我們重逢吧。」並標記了 H.O.T. 全體成員的名字與《無限挑戰》、《六六歌》等。

同一天 Kangta（安七炫）也在自己的 Instagram 上寫道：「對不起，但謝意也像我們的歉意一樣，謝謝你們。好好表現吧我們！有很多話想多⋯⋯就先去好好準備表演了～^^」。

想要見證傳奇的重生，千萬別錯過 2 月 15 日在日山 MBC Dream Center 公開廳登場的《無限挑戰——星期六星期六是歌手》！



（照片來源：@tntonyan、@an_chil_hyun、SM Entertainment）

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