「对不起，谢谢⋯⋯」H.O.T 合体在即 Tony An、Kangta 感性发文「准备重逢吧」！
KPOP 2018年1月30日 星期二08:45 施乃琪
传言传了四年，H.O.T. 终於真的要登上《无限挑战——星期六星期六是歌手》特辑了。Tony An 与 Kangta 这队至今仍经常联系的好友，也率先写下想与等了十七年的粉丝说的话！
Tony An 於昨日（29 号）在合体消息曝光不久后，立刻在自己的 Instagram 上写道：「时光芢苒⋯⋯我只想说对不起、感激、抱歉、谢谢⋯⋯请大家多多支持、喜欢⋯⋯因为为了来到这里，我们也需要很多勇气⋯⋯我们会像从前那样全力以赴的。」
他并写道：「对不起，我们花了这么久的时间（才来到这里）⋯⋯真心地感谢等待著那天、要一起共襄盛举的每一个人。2018. 2. 15. 我们重逢吧。」并标记了 H.O.T. 全体成员的名字与《无限挑战》、《六六歌》等。
同一天 Kangta（安七炫）也在自己的 Instagram 上写道：「对不起，但谢意也像我们的歉意一样，谢谢你们。好好表现吧我们！有很多话想多⋯⋯就先去好好准备表演了～^^」。
想要见证传奇的重生，千万别错过 2 月 15 日在日山 MBC Dream Center 公开厅登场的《无限挑战——星期六星期六是歌手》！
（照片来源：@tntonyan、@an_chil_hyun、SM Entertainment）
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