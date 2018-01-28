選秀節目《MIX 9》播畢！男生「少年組」最終獲得優勝，預計在今年四月出道
綜藝 2018年1月29日 星期一08:30 MiJimin
小編身邊有一些追這個節目的朋友，都說男生組（少年組）出道不意外…，總之，恭喜出道啦～！！！期待他們能夠發光發熱～！
JTBC 選秀節目《MIX 9》（MIXNINE）在1月26日（五）晚間live直播，當晚出席評審有梁鉉錫、Zion.T、BIGBANG的太陽與勝利，男女生參賽者一共有18位，男生兩組與女生兩組進行最後的對決表演。
▼少年組最終TOP9：
1. 禹眞榮（happyface）
2. 金曉珍（WM）
3. 李婁彬（Live Works Company）
4. 金炳官（BEAT INTERACTIVE）
5. 崔炫錫（YG）
6. 李東勳（BEAT INTERACTIVE）
7. 金民錫（WM）
8. 宋翰縑（STARO）
9. 李炳坤（YG）
▼少女組最終TOP9：
1. 申柳真（JYP）
2. 李秀敏（IME KOREA）
3. 朴秀敏（IME KOREA）
4. 田姬振（Block Berry Creative）
5. 南裕眞（Bace Camp Studio）
6. 崔玟熙（Maroo）
7. 金素麗（MOLE）
8. 張孝耿（Star Empire）
9. 李夏英（CORIDEL）
最終總分少年組以8114分，贏過少女組的7866分，獲得最後的勝利，預計在今年四月份出道。
大家有追到當晚的節目嗎～！？
（截圖自：믹스나인官網）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論
-
直播時真緊張女生不錯,但男練習生真的很棒很有實力
我們 曉珍民錫等你們回來看曉珍為守住WM守住ONF最後釋放壓力痛哭真不捨😭還好有宋李金😭明明加油
5小時前
-
-
YG 那兩位真的讓人有點覺得是社長的放不下臉皮的放水呢。
1小時前
-
-
Hei Tung Wong完左啦 😂😂😂
2小時前