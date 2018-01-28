选秀节目《MIX 9》播毕！男生「少年组」最终获得优胜，预计在今年四月出道

选秀节目《MIX 9》播毕！男生「少年组」最终获得优胜，预计在今年四月出道

综艺   2018年1月29日   星期一08:30   MiJimin  

小编身边有一些追这个节目的朋友，都说男生组（少年组）出道不意外…，总之，恭喜出道啦～！！！期待他们能够发光发热～！

JTBC 选秀节目《MIX 9》（MIXNINE）在1月26日（五）晚间live直播，当晚出席评审有梁铉锡、Zion.T、BIGBANG的太阳与胜利，男女生参赛者一共有18位，男生两组与女生两组进行最后的对决表演。

▼少年组最终TOP9：
1. 禹眞荣（happyface）
2. 金晓珍（WM）
3. 李娄彬（Live Works Company）
4. 金炳官（BEAT INTERACTIVE）
5. 崔炫锡（YG）
6. 李东勋（BEAT INTERACTIVE）
7. 金民锡（WM）
8. 宋翰缣（STARO）
9. 李炳坤（YG）

▼少女组最终TOP9：
1. 申柳真（JYP）
2. 李秀敏（IME KOREA）
3. 朴秀敏（IME KOREA）
4. 田姬振（Block Berry Creative）
5. 南裕眞（Bace Camp Studio）
6. 崔玟熙（Maroo）
7. 金素丽（MOLE）
8. 张孝耿（Star Empire）
9. 李夏英（CORIDEL）

最终总分少年组以8114分，赢过少女组的7866分，获得最后的胜利，预计在今年四月份出道。

大家有追到当晚的节目吗～！？

（截图自：믹스나인官网）

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留言/评论
  • 郭小豆
    直播時真緊張女生不錯,但男練習生真的很棒很有實力 我們 曉珍民錫等你們回來看曉珍為守住WM守住ONF最後釋放壓力痛哭真不捨😭還好有宋李金😭明明加油
    7小时前
  • 林靖雅
    眞榮跟寒謙啊❤
    5小时前
  • Anna Chan
    YG 那兩位真的讓人有點覺得是社長的放不下臉皮的放水呢。
    3小时前
  • 夏婕容
    閔妍 你喜歡那個有上ㄇ
    6小时前
  • Yuki Chan
    曉東縑❤A.C.E❤ONF❤每位參賽者都辛苦了👍👍👍
    1小时前
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