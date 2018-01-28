选秀节目《MIX 9》播毕！男生「少年组」最终获得优胜，预计在今年四月出道
综艺 2018年1月29日 星期一08:30 MiJimin
小编身边有一些追这个节目的朋友，都说男生组（少年组）出道不意外…，总之，恭喜出道啦～！！！期待他们能够发光发热～！
JTBC 选秀节目《MIX 9》（MIXNINE）在1月26日（五）晚间live直播，当晚出席评审有梁铉锡、Zion.T、BIGBANG的太阳与胜利，男女生参赛者一共有18位，男生两组与女生两组进行最后的对决表演。
▼少年组最终TOP9：
1. 禹眞荣（happyface）
2. 金晓珍（WM）
3. 李娄彬（Live Works Company）
4. 金炳官（BEAT INTERACTIVE）
5. 崔炫锡（YG）
6. 李东勋（BEAT INTERACTIVE）
7. 金民锡（WM）
8. 宋翰缣（STARO）
9. 李炳坤（YG）
▼少女组最终TOP9：
1. 申柳真（JYP）
2. 李秀敏（IME KOREA）
3. 朴秀敏（IME KOREA）
4. 田姬振（Block Berry Creative）
5. 南裕眞（Bace Camp Studio）
6. 崔玟熙（Maroo）
7. 金素丽（MOLE）
8. 张孝耿（Star Empire）
9. 李夏英（CORIDEL）
最终总分少年组以8114分，赢过少女组的7866分，获得最后的胜利，预计在今年四月份出道。
大家有追到当晚的节目吗～！？
（截图自：믹스나인官网）
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留言/评论
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直播時真緊張女生不錯,但男練習生真的很棒很有實力
我們 曉珍民錫等你們回來看曉珍為守住WM守住ONF最後釋放壓力痛哭真不捨😭還好有宋李金😭明明加油
7小时前
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YG 那兩位真的讓人有點覺得是社長的放不下臉皮的放水呢。
3小时前
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曉東縑❤A.C.E❤ONF❤每位參賽者都辛苦了👍👍👍
1小时前