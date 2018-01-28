Mnet發布官方聲明：愛奇藝《偶像練習生》侵害《Produce 101》版權
綜藝 2018年1月29日 星期一09:01 JiaJia
中國網站愛奇藝正在熱播的選秀節目《偶像練習生》，尚未正式開播前就引起話題，從海報到預告都與Mnet《Produce 101》高度相似。而27日，Mnet方面發表官方聲明，表示對於侵權一事深表遺憾。
27日，Mnet於官方網站公告，Mnet方從未以任何方式參與愛奇藝《偶像練習生》的製作或合作。對於侵權一事深表遺憾，望大眾周知。
《偶像練習生》從節目理念到設計架構，幾乎與《Produce 101》如出一轍。更請來在韓國活動的EXO LAY、GOT7 Jackson、PRISTIN周潔瓊與宇宙少女程瀟擔任導師團，要在中國各企劃社的100名練習生中，選出9人男團。
特別的是，如同《中國有嘻哈》與《Show Me The Money》，明明陷入抄襲風波，卻也捧紅不少藝人，並帶動新的風潮。而《偶像練習生》甫開播，並迅速進入大眾視線，成為話題中心。這些成功與熱度，究竟要如何評價，還有待討論。
（圖片來源：Mnet、愛奇藝《偶像練習生》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
留言/評論
-
大陸不是節目制作都大手筆嗎？不是都瞧不起韓國人嗎？幹嘛節目連版權費都不付直接盜別人的智慧財產權啊，這節目是這樣 尹食堂也這樣，很無齒耶！
4小時前
-
-
ㄏㄏ不是禁韓嗎 抄韓國的節目都禁的話中國應該沒節目了吧
4小時前
-
大陸抄韓國節目不是一次兩次的事了 🤣🤣🤣
4小時前
-
不是有人護航說是雙方合作的，結果是抄襲🤥🤥🤥
3小時前