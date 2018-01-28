Mnet发布官方声明：爱奇艺《偶像练习生》侵害《Produce 101》版权
综艺 2018年1月29日 星期一09:01 JiaJia
中国网站爱奇艺正在热播的选秀节目《偶像练习生》，尚未正式开播前就引起话题，从海报到预告都与Mnet《Produce 101》高度相似。而27日，Mnet方面发表官方声明，表示对於侵权一事深表遗憾。
27日，Mnet於官方网站公告，Mnet方从未以任何方式参与爱奇艺《偶像练习生》的制作或合作。对於侵权一事深表遗憾，望大众周知。
《偶像练习生》从节目理念到设计架构，几乎与《Produce 101》如出一辙。更请来在韩国活动的EXO LAY、GOT7 Jackson、PRISTIN周洁琼与宇宙少女程潇担任导师团，要在中国各企划社的100名练习生中，选出9人男团。
特别的是，如同《中国有嘻哈》与《Show Me The Money》，明明陷入抄袭风波，却也捧红不少艺人，并带动新的风潮。而《偶像练习生》甫开播，并迅速进入大众视线，成为话题中心。这些成功与热度，究竟要如何评价，还有待讨论。
（图片来源：Mnet、爱奇艺《偶像练习生》）
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留言/评论
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大陸不是節目制作都大手筆嗎？不是都瞧不起韓國人嗎？幹嘛節目連版權費都不付直接盜別人的智慧財產權啊，這節目是這樣 尹食堂 也這樣，很無齒耶！
6小时前
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ㄏㄏ不是禁韓嗎 抄韓國的節目都禁的話中國應該沒節目了吧
6小时前
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大陸抄韓國節目不是一次兩次的事了 🤣🤣🤣
6小时前
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不是有人護航說是雙方合作的，結果是抄襲🤥🤥🤥
5小时前