張根碩回歸小螢幕！首度攜手韓藝璃 SBS 新劇《Switch——改變世界吧》3 月播出
KPOP 2018年1月24日 星期三13:06 施乃琪
去年底便傳出消息，指張根碩有望睽違兩年地回歸小螢幕。今日新消息出爐，張根碩將與被譽為「獨立電影界全度妍」的韓藝璃攜手演出 SBS 新水木劇！
韓國媒體於本日（24 號）報導，透露張根碩與韓藝璃將領銜主演 SBS 的新水木劇《Switch——改變世界吧》(스위치-세상을 바꿔라)，而雙方的經紀公司隨後也證實了消息。
《Switch——改變世界吧》正是原名為《孔雀王》、且早已傳出屬意張根碩主演的作品。張根碩將在其中飾演智力過人、有意準備司法考試，但最後卻成為了騙子的角色；而韓藝璃則飾演熱血檢察官，一正一邪的設定令人期待。
童星出身的張根碩演技早已毋庸置疑，而兼具舞者與演員身份的韓藝璃，自獨立電影界發跡後也演出過電影《海霧》、電視劇《青春時代 2》⋯⋯等叫好又叫座的作品。《Switch——改變世界吧》預定接續在《Return》後於 3 月開播，別忘了繼續鎖定消息囉！
（照片來源：Tree J Company、Saram Entertainment）
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