张根硕回归小萤幕！首度携手韩艺璃 SBS 新剧《Switch——改变世界吧》3 月播出
KPOP 2018年1月24日 星期三13:06 施乃琪
去年底便传出消息，指张根硕有望睽违两年地回归小萤幕。今日新消息出炉，张根硕将与被誉为「独立电影界全度妍」的韩艺璃携手演出 SBS 新水木剧！
韩国媒体於本日（24 号）报导，透露张根硕与韩艺璃将领衔主演 SBS 的新水木剧《Switch——改变世界吧》(스위치-세상을 바꿔라)，而双方的经纪公司随后也证实了消息。
《Switch——改变世界吧》正是原名为《孔雀王》、且早已传出属意张根硕主演的作品。张根硕将在其中饰演智力过人、有意准备司法考试，但最后却成为了骗子的角色；而韩艺璃则饰演热血检察官，一正一邪的设定令人期待。
童星出身的张根硕演技早已毋庸置疑，而兼具舞者与演员身份的韩艺璃，自独立电影界发迹后也演出过电影《海雾》、电视剧《青春时代 2》⋯⋯等叫好又叫座的作品。《Switch——改变世界吧》预定接续在《Return》后於 3 月开播，别忘了继续锁定消息罗！
（照片来源：Tree J Company、Saram Entertainment）
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