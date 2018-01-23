李壽根公開與妻子的戀愛故事！對她是一見鐘情，展開了6個月的追求！

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在21日播出的《我家的熊孩子》，李壽根作為特邀嘉賓出演節目。

而他跟主持人徐章煇因還有一起主持《認識的哥哥》，有著不錯的交情。他在節目中也說：「哥現在應該有和某人在曖昧吧！應該有很多人介紹吧！但...真的沒有，我覺得真是謝天謝地。」



這時候徐章煇也說到：「弟妹（李壽根的老婆）年紀非常小，和壽根是同生肖（相差12歲）。在她非常年輕時用甜言蜜語，老大現在已經11歲了。」而他也對李壽根提問：「當初是怎麼交往的呢？」



李壽根回答：「我認為愛情也需要努力的。第一次見到面後就一見鐘情，隔天還一直想起她，她是朴俊亨的造型師，從學校出來實習。當時因為還不知道年齡，追了大概6個月，後來因為年齡差，一直叫我『大叔』。」



李壽根也接著說：「當時他因為要去幫朴俊亨拿衣服，我就用了我的車載她，無論如何都想要獲得她的心，還幫忙張羅聚餐，讓室長幫我說點好話。但後來因為感覺對方沒有那個意思，約她出來之後想要整理好思緒，還因為覺得太委屈而哭了。不過後來收到簡訊：『我們再見一面吧！』那時候才知道她的心。」





（圖：SBS）

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