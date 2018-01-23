李寿根公开与妻子的恋爱故事！对她是一见钟情，展开了6个月的追求！

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在21日播出的《我家的熊孩子》，李寿根作为特邀嘉宾出演节目。

而他跟主持人徐章煇因还有一起主持《认识的哥哥》，有著不错的交情。他在节目中也说：「哥现在应该有和某人在暧昧吧！应该有很多人介绍吧！但...真的没有，我觉得真是谢天谢地。」



这时候徐章煇也说到：「弟妹（李寿根的老婆）年纪非常小，和寿根是同生肖（相差12岁）。在她非常年轻时用甜言蜜语，老大现在已经11岁了。」而他也对李寿根提问：「当初是怎么交往的呢？」



李寿根回答：「我认为爱情也需要努力的。第一次见到面后就一见钟情，隔天还一直想起她，她是朴俊亨的造型师，从学校出来实习。当时因为还不知道年龄，追了大概6个月，后来因为年龄差，一直叫我『大叔』。」



李寿根也接著说：「当时他因为要去帮朴俊亨拿衣服，我就用了我的车载她，无论如何都想要获得她的心，还帮忙张罗聚餐，让室长帮我说点好话。但后来因为感觉对方没有那个意思，约她出来之后想要整理好思绪，还因为觉得太委屈而哭了。不过后来收到简讯：『我们再见一面吧！』那时候才知道她的心。」





（图：SBS）

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