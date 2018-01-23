她為愛放棄事業，渣男老公卻帶小三回家，隱退13年為子女打翻身仗，尹汝貞從影50年的人生宛若電影

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她是《順藤而上的你》中金南珠的婆婆，是《酒神小姐》中的老年娼妓，在影視劇圈摸爬滾打了50多年的她塑造了無數個經典形象，或慈祥，或悲情。 但在年輕韓劇迷的心中，她仿佛只是某個作品中的一個角色而已，直到看到了《尹食堂》，以她之姓命名的綜藝節目中，霸氣的尹社長讓我們看到了她影視劇之外的人情味，她就是尹汝貞。

作為影視劇圈泰斗式的存在，無論走到哪裡仿佛都是後輩們視線的焦點，是眾人尊敬崇拜的對象，殊不知這位瘦小，甚至有些乾枯的老戲骨有著讓人歎息的跌宕起伏的人生。

1966年出道的尹汝貞在1971年遇到了伯樂-導演金綺泳，出演了電影《火女》中的張禧嬪，初次亮相大銀幕就摘得了大鐘獎、青龍獎等多個大型電影節的最佳女主角大獎，在韓國電影史上是前無古人的。

出道短短5年就站上巔峰的尹汝貞也是廣告界的寵兒，成為東亞製藥的第一個飲料廣告模特，也是當代為數不多的同時涉獵電影和電視劇的演員，用現在的話說，她絕對是「流量小花」、「大勢演員」。

然而就在事業處於巔峰時期，尹汝貞卻做出了震驚整個韓國的決定，她要嫁人了，且宣佈隱退~未婚夫就是歌手趙英男，尹汝貞「因為不會唱歌而愛上趙英男，因為沒有天賦而喜愛才學多的人。 」 原以為是公主和王子，再不濟也是才子佳人的美好愛情故事，但在很多年後的採訪中，尹汝貞卻說「從1972年結婚開始到1984年，在美國生活的那段日子裡，像傭人那樣整天打掃房間、帶孩子。 三十幾年的演員生涯除去那段時間，真正用在表演上的時間其實並不多。 」

婚後初期，尹汝貞和趙英男也曾有過一段浪漫甜蜜的生活，但甜蜜很快就被打碎。 趙英男婚內出軌，卻還想繼續做尹汝貞的丈夫、孩子的父親，就對妻子說想把「外遇女」帶回來。 尹汝貞斷然拒絕，最終兩人離婚。 結束13年婚姻的尹汝貞帶著兩個兒子回到韓國。

第一次尹汝貞踏上演藝之路為賺錢，而13年後的復出她依舊直言不諱是為了賺錢養孩子，但因為離開演藝圈太久，再加上發表了離婚聲明，找她演戲的導演更少了許多，即使讓她參演的劇本中，她的角色也都是「去美國的女人、離婚獨身的女人」。 38歲，帶著兩個孩子的離異女人在當時80年代的韓國是被瞧不起的存在，而且當時的她已不再是人們記憶中的美好模樣。 因為吸煙和壓力而顯得疲憊的嗓音和乾瘦的身軀，每次都被觀眾選為「非好感第一名」。

為了養家，尹汝貞不計條件、不看角色地接戲。 直到90年代初遇到了人生的第二個事業貴人-編劇金秀賢，從1991年之後的五六年裡，尹汝貞多次主演了金秀賢編劇的作品，這段時間產出了如《愛情是什麼》《澡堂老闆家的男人們》等之類的收視超50%的經典劇集， 她紮實的演技和敬業精神得到了業界的肯定，也讓觀眾逐漸對她改觀。

不管尹汝貞在影視作品中是怎樣的角色，對於新一代的韓劇迷來說，她就是那個毒舌卻又慈祥，有時候又嘮叨的奶奶尹社長！

「圖：網路」

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