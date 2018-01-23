她为爱放弃事业，渣男老公却带小三回家，隐退13年为子女打翻身仗，尹汝贞从影50年的人生宛若电影

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她是《顺藤而上的你》中金南珠的婆婆，是《酒神小姐》中的老年娼妓，在影视剧圈摸爬滚打了50多年的她塑造了无数个经典形象，或慈祥，或悲情。 但在年轻韩剧迷的心中，她仿佛只是某个作品中的一个角色而已，直到看到了《尹食堂》，以她之姓命名的综艺节目中，霸气的尹社长让我们看到了她影视剧之外的人情味，她就是尹汝贞。

作为影视剧圈泰斗式的存在，无论走到哪里仿佛都是后辈们视线的焦点，是众人尊敬崇拜的对象，殊不知这位瘦小，甚至有些干枯的老戏骨有著让人叹息的跌宕起伏的人生。

1966年出道的尹汝贞在1971年遇到了伯乐-导演金绮泳，出演了电影《火女》中的张禧嫔，初次亮相大银幕就摘得了大钟奖、青龙奖等多个大型电影节的最佳女主角大奖，在韩国电影史上是前无古人的。

出道短短5年就站上巅峰的尹汝贞也是广告界的宠儿，成为东亚制药的第一个饮料广告模特，也是当代为数不多的同时涉猎电影和电视剧的演员，用现在的话说，她绝对是「流量小花」、「大势演员」。

然而就在事业处於巅峰时期，尹汝贞却做出了震惊整个韩国的决定，她要嫁人了，且宣布隐退~未婚夫就是歌手赵英男，尹汝贞「因为不会唱歌而爱上赵英男，因为没有天赋而喜爱才学多的人。 」 原以为是公主和王子，再不济也是才子佳人的美好爱情故事，但在很多年后的采访中，尹汝贞却说「从1972年结婚开始到1984年，在美国生活的那段日子里，像佣人那样整天打扫房间、带孩子。 三十几年的演员生涯除去那段时间，真正用在表演上的时间其实并不多。 」

婚后初期，尹汝贞和赵英男也曾有过一段浪漫甜蜜的生活，但甜蜜很快就被打碎。 赵英男婚内出轨，却还想继续做尹汝贞的丈夫、孩子的父亲，就对妻子说想把「外遇女」带回来。 尹汝贞断然拒绝，最终两人离婚。 结束13年婚姻的尹汝贞带著两个儿子回到韩国。

第一次尹汝贞踏上演艺之路为赚钱，而13年后的复出她依旧直言不讳是为了赚钱养孩子，但因为离开演艺圈太久，再加上发表了离婚声明，找她演戏的导演更少了许多，即使让她参演的剧本中，她的角色也都是「去美国的女人、离婚独身的女人」。 38岁，带著两个孩子的离异女人在当时80年代的韩国是被瞧不起的存在，而且当时的她已不再是人们记忆中的美好模样。 因为吸烟和压力而显得疲惫的嗓音和干瘦的身躯，每次都被观众选为「非好感第一名」。

为了养家，尹汝贞不计条件、不看角色地接戏。 直到90年代初遇到了人生的第二个事业贵人-编剧金秀贤，从1991年之后的五六年里，尹汝贞多次主演了金秀贤编剧的作品，这段时间产出了如《爱情是什么》《澡堂老板家的男人们》等之类的收视超50%的经典剧集， 她扎实的演技和敬业精神得到了业界的肯定，也让观众逐渐对她改观。

不管尹汝贞在影视作品中是怎样的角色，对於新一代的韩剧迷来说，她就是那个毒舌却又慈祥，有时候又唠叨的奶奶尹社长！

「图：网路」

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