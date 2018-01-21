準備接收 iKON 正規二輯的機密消息了嗎？回歸前夕《KONFIDENTIAL NIGHT》直播先登場！
KPOP 2018年1月22日 星期一09:31 施乃琪
作為 YG Entertainment 旗下今年第一組回歸的團體，iKON 毫無疑問已經做好萬全準備了。在兩支迷人的前導預告片後，他們也將於回歸前夕搶先開直播與粉絲 iKONIC 相會！
YG Entertainment 日前宣佈，iKON 將於 24 日晚間 11 點（韓國時間），經由 NAVER B LIVE 舉行直播節目《KONFIDENTIAL NIGHT》。
一如巧妙地結合了團名 iKON 與「機密」(confidential) 的直播名稱，iKON 將以密報新聞的方式搶先揭露關於第二張正規專輯〈RETURN〉的幕後軼事、見面會日期，當然也少不了鎖定直播才能得知的驚喜消息！
而 iKON 的新專輯〈RETURN〉將於 25 日傍晚六點正式發行，目前他們也已經敲定了 JTBC《認識的哥哥》、MBC Every1《一周偶像》的通告。在迎來 iKON 前，就再看一次感性迷人的預告片吧！
（照片與影片來源：YG Entertainment）
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