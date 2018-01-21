准备接收 iKON 正规二辑的机密消息了吗？回归前夕《KONFIDENTIAL NIGHT》直播先登场！
KPOP 2018年1月22日 星期一09:31 施乃琪
作为 YG Entertainment 旗下今年第一组回归的团体，iKON 毫无疑问已经做好万全准备了。在两支迷人的前导预告片后，他们也将於回归前夕抢先开直播与粉丝 iKONIC 相会！
YG Entertainment 日前宣布，iKON 将於 24 日晚间 11 点（韩国时间），经由 NAVER B LIVE 举行直播节目《KONFIDENTIAL NIGHT》。
一如巧妙地结合了团名 iKON 与「机密」(confidential) 的直播名称，iKON 将以密报新闻的方式抢先揭露关於第二张正规专辑〈RETURN〉的幕后轶事、见面会日期，当然也少不了锁定直播才能得知的惊喜消息！
而 iKON 的新专辑〈RETURN〉将於 25 日傍晚六点正式发行，目前他们也已经敲定了 JTBC《认识的哥哥》、MBC Every1《一周偶像》的通告。在迎来 iKON 前，就再看一次感性迷人的预告片吧！
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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