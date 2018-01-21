1 月女團個人品牌評價出爐 TWICE Sana 成黑馬領先勁敵 Irene 與 Arin！
KPOP 2018年1月22日 星期一09:13 施乃琪
熱鬧的年末甫結束，哪幾位女團成員在新的一年搶先擄獲大眾目光呢？快來看看最新出爐的女團品牌評價個人榜單裡，有沒有你最喜歡的她吧！
韓國企業評價研究所於 2017 年 12 月 19 日起至 2018 年 1 月 20 日間，以備受韓國人民喜愛的偶像女團成員為對象，搜集了 109,486,334 件數據。分析結果顯示，TWICE 裡的撒嬌擔當 Sana 從 318 人當中挺而出勇奪冠軍！
第二名得主是經常蟬聯冠軍的 Red Velvet 隊長 Irene，而季軍則是最近回歸的 Oh My Girl 成員 Arin。有趣的是，前三名所隸屬的女團，正與本月「女團品牌評價」（團體）榜單的前三名吻合，可見 TWICE、Red Velvet 與 Oh My Girl 不容小覷的人氣。
最後就來欣賞這三組團體的表演吧！
（照片來源：JYP Entertainment、SM Entertainment、WM Entertainment、TVDaily
影片來源：MBC）
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