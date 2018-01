姜昇潤、Krystal睽違多年的同框合照!你還記得他們曾一起演過哪部劇嗎? 《Running Man》史上最勁爆Cosplay 100%復刻「無臉男」的竟然是這位成員!!! 金希澈在《人生酒館》:彈吉他的話手會變醜,比起女人我更愛自己的手! KBS月火劇《Jugglers》明晚大結局四大看點,接檔的新劇也超令人期待~! 收下鐘鉉給的滿滿溫暖⋯⋯最後專輯〈Poet l Artist〉曲目表曝光 《不是機器人啊》俞承豪&蔡秀彬「流星雨KISS」花絮 希望結局前能再親一次~! 朴敘俊PO照「劇透」《尹食堂2》 不怕被羅PD發現嗎XDD 終於就是這週末⋯⋯金在中慶生見面會即將登場 練團實況搶先看! 史上第一組!東方神起重返橫濱 Nissan Stadium 6 月連續開唱三天! 丁海寅確定出演《經常請吃飯的漂亮姐姐》 和女神孫藝珍譜寫浪漫姐弟戀 《夜行鬼怪》李洪基爆料藝人的熱門秘戀地點!最有代表性的被目擊者是? 新年要不要換個髮型?高顏值的蓬鬆短髮女神 Red Velvet交通卡系列未售先火,諮詢火爆 鄭容和演唱會上致歉:對不起,苦惱過到底要不要繼續舉辦公演 河智苑&田汰遂姐弟感情佳 名人自盡恐引發連鎖反應 播出僅2集寫下收視新高 《尹食堂2》的成功公式是? 準備接收 iKON 正規二輯的機密消息了嗎?回歸前夕《KONFIDENTIAL NIGHT》直播先登場! 1 月女團個人品牌評價出爐 TWICE Sana 成黑馬領先勁敵 Irene 與 Arin! 宋宋夫婦抵達巴黎 宋仲基一路緊牽嬌妻護身後 蟬聯六個月!姜丹尼爾再獲一月男團個人評價1位 V和朴志訓分列2、3位 首次擔綱電視劇男主角!崔泰俊將主演SBS新獨幕劇《EXIT-出口》 申東燁、金希澈、金所炫將擔任25日舉行的《首爾歌謠大賞》MC 《請給一頓飯SHOW》徐玄帶來古裝版《Shake It》 興致高昂

熱鬧的年末甫結束,哪幾位女團成員在新的一年搶先擄獲大眾目光呢?快來看看最新出爐的女團品牌評價個人榜單裡,有沒有你最喜歡的她吧!

韓國企業評價研究所於 2017 年 12 月 19 日起至 2018 年 1 月 20 日間,以備受韓國人民喜愛的偶像女團成員為對象,搜集了 109,486,334 件數據。分析結果顯示,TWICE 裡的撒嬌擔當 Sana 從 318 人當中挺而出勇奪冠軍!

第二名得主是經常蟬聯冠軍的 Red Velvet 隊長 Irene,而季軍則是最近回歸的 Oh My Girl 成員 Arin。有趣的是,前三名所隸屬的女團,正與本月「女團品牌評價」(團體)榜單的前三名吻合,可見 TWICE、Red Velvet 與 Oh My Girl 不容小覷的人氣。

最後就來欣賞這三組團體的表演吧!



(照片來源:JYP Entertainment、SM Entertainment、WM Entertainment、TVDaily

影片來源:MBC)

