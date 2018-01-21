1 月女团个人品牌评价出炉 TWICE Sana 成黑马领先劲敌 Irene 与 Arin！
KPOP 2018年1月22日 星期一09:13 施乃琪
热闹的年末甫结束，哪几位女团成员在新的一年抢先掳获大众目光呢？快来看看最新出炉的女团品牌评价个人榜单里，有没有你最喜欢的她吧！
韩国企业评价研究所於 2017 年 12 月 19 日起至 2018 年 1 月 20 日间，以备受韩国人民喜爱的偶像女团成员为对象，搜集了 109,486,334 件数据。分析结果显示，TWICE 里的撒娇担当 Sana 从 318 人当中挺而出勇夺冠军！
第二名得主是经常蝉联冠军的 Red Velvet 队长 Irene，而季军则是最近回归的 Oh My Girl 成员 Arin。有趣的是，前三名所隶属的女团，正与本月「女团品牌评价」（团体）榜单的前三名吻合，可见 TWICE、Red Velvet 与 Oh My Girl 不容小觑的人气。
最后就来欣赏这三组团体的表演吧！
（照片来源：JYP Entertainment、SM Entertainment、WM Entertainment、TVDaily
影片来源：MBC）
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