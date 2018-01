《无限挑战》自信比努力更重要!一个小时前才被告知地点与情况的成员们,都能立即适应吗? 姜升润、Krystal睽违多年的同框合照!你还记得他们曾一起演过哪部剧吗? 《Running Man》史上最劲爆Cosplay 100%复刻「无脸男」的竟然是这位成员!!! 金希澈在《人生酒馆》:弹吉他的话手会变丑,比起女人我更爱自己的手! KBS月火剧《Jugglers》明晚大结局四大看点,接档的新剧也超令人期待~! 收下钟铉给的满满温暖⋯⋯最后专辑〈Poet l Artist〉曲目表曝光 《不是机器人啊》俞承豪&蔡秀彬「流星雨KISS」花絮 希望结局前能再亲一次~! 朴叙俊PO照「剧透」《尹食堂2》 不怕被罗PD发现吗XDD 终於就是这周末⋯⋯金在中庆生见面会即将登场 练团实况抢先看! 史上第一组!东方神起重返横滨 Nissan Stadium 6 月连续开唱三天! 丁海寅确定出演《经常请吃饭的漂亮姐姐》 和女神孙艺珍谱写浪漫姐弟恋 《夜行鬼怪》李洪基爆料艺人的热门秘恋地点!最有代表性的被目击者是? 新年要不要换个发型?高颜值的蓬松短发女神 Red Velvet交通卡系列未售先火,谘询火爆 郑容和演唱会上致歉:对不起,苦恼过到底要不要继续举办公演 河智苑&田汰遂姐弟感情佳 名人自尽恐引发连锁反应 播出仅2集写下收视新高 《尹食堂2》的成功公式是? 准备接收 iKON 正规二辑的机密消息了吗?回归前夕《KONFIDENTIAL NIGHT》直播先登场! 1 月女团个人品牌评价出炉 TWICE Sana 成黑马领先劲敌 Irene 与 Arin! 宋宋夫妇抵达巴黎 宋仲基一路紧牵娇妻护身后 蝉联六个月!姜丹尼尔再获一月男团个人评价1位 V和朴志训分列2、3位 首次担纲电视剧男主角!崔泰俊将主演SBS新独幕剧《EXIT-出口》 申东烨、金希澈、金所炫将担任25日举行的《首尔歌谣大赏》MC 《请给一顿饭SHOW》徐玄带来古装版《Shake It》 兴致高昂

热闹的年末甫结束,哪几位女团成员在新的一年抢先掳获大众目光呢?快来看看最新出炉的女团品牌评价个人榜单里,有没有你最喜欢的她吧!

韩国企业评价研究所於 2017 年 12 月 19 日起至 2018 年 1 月 20 日间,以备受韩国人民喜爱的偶像女团成员为对象,搜集了 109,486,334 件数据。分析结果显示,TWICE 里的撒娇担当 Sana 从 318 人当中挺而出勇夺冠军!

第二名得主是经常蝉联冠军的 Red Velvet 队长 Irene,而季军则是最近回归的 Oh My Girl 成员 Arin。有趣的是,前三名所隶属的女团,正与本月「女团品牌评价」(团体)榜单的前三名吻合,可见 TWICE、Red Velvet 与 Oh My Girl 不容小觑的人气。

最后就来欣赏这三组团体的表演吧!



(照片来源:JYP Entertainment、SM Entertainment、WM Entertainment、TVDaily

影片来源:MBC)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究