首次擔綱電視劇男主角！崔泰俊將主演SBS新獨幕劇《EXIT-出口》

首次擔綱電視劇男主角！崔泰俊將主演SBS新獨幕劇《EXIT-出口》

韓劇   2018年1月22日   星期一09:04   JiaJia  

  • 首次擔綱電視劇男主角！崔泰俊將主演SBS新獨幕劇《EXIT-出口》
    首次擔綱電視劇男主角！崔泰俊將主演SBS新獨幕劇《EXIT-出口》

終於迎來電視劇男主角啦～（灑花）該部作品預計於春節期間播出哦！

演員崔泰俊確定擔任SBS新獨幕劇《EXIT-出口》男主角，他在劇中飾演都江秀（暫譯），是處於社會最低層的投資公司清潔工。常在喝醉酒後進行家暴的父親被診斷出生命所剩不多，他是否會在最後的時間原諒父親？父子之間又會有什麼樣的故事？令人好奇。

此次為崔泰俊首次擔任電視劇男主角，他陸續通過SBS《奇怪的搭檔》、MBC《Missing9》等電視劇作品與觀眾見面，也曾經和Apink普美出演MBC綜藝節目《我們結婚了》，為「泰美夫婦」。

另外，《EXIT-出口》是《來自星星的你》、《被告人》和《奇怪的搭檔》共同導演鄭東雲的電視劇處女作，分為上、下兩集，每集70分鐘。

（圖片來源：KSD、actorctj@Instagram）

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