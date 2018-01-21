首次担纲电视剧男主角！崔泰俊将主演SBS新独幕剧《EXIT-出口》
韩剧 2018年1月22日 星期一09:04 JiaJia
-
首次担纲电视剧男主角！崔泰俊将主演SBS新独幕剧《EXIT-出口》
终於迎来电视剧男主角啦～（洒花）该部作品预计於春节期间播出哦！
演员崔泰俊确定担任SBS新独幕剧《EXIT-出口》男主角，他在剧中饰演都江秀（暂译），是处於社会最低层的投资公司清洁工。常在喝醉酒后进行家暴的父亲被诊断出生命所剩不多，他是否会在最后的时间原谅父亲？父子之间又会有什么样的故事？令人好奇。
此次为崔泰俊首次担任电视剧男主角，他陆续通过SBS《奇怪的搭档》、MBC《Missing9》等电视剧作品与观众见面，也曾经和Apink普美出演MBC综艺节目《我们结婚了》，为「泰美夫妇」。
另外，《EXIT-出口》是《来自星星的你》、《被告人》和《奇怪的搭档》共同导演郑东云的电视剧处女作，分为上、下两集，每集70分钟。
（图片来源：KSD、actorctj@Instagram）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论