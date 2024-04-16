「要一起睡嗎」《夜限照相館》權娜拉再向周元丟直球！8、9集要甜死結果開虐

《夜限照相館》上週播出的8、9集，男女主角徐基周（周元飾演）與韓春（權娜拉飾演）這對「安全區CP」終於正式交往，不過末尾卻又開虐。

（以下涉及劇透）



崔勳（崔泰俊飾演）附身到韓春身上威脅徐基周，幸虧徐基周抓到機會讓崔勳離開韓春身體，接著讓白先生（音文碩飾演）使祂以同樣死法再死一次藉以「消滅」。韓春雖然毫髮無傷，「安全區CP」也確認感情，不過埋下了隱憂──李警衛（安昌煥飾演）懷疑徐基周圖謀不軌。

因為擔心崔勳根本沒被消滅，徐基周整天跟著韓春，韓春乾脆邀他「一起睡」，只不過什麼也沒發生，韓春還有些失落XD。其實徐基周也自顧不暇，因為鬼門開了卻沒把鬼客（崔勳）送回去，圍繞著他的不善鬼氣瞬間增加，使他身體不適。



徐基周讓韓春替她拍遺照，短距離接觸下，徐基周情不自禁吻了韓春，兩個人吻了又吻，總算確定彼此感情，「安全區」的意義自此又多了一層意義。兩人還一起露營度過美好時光，徐基周也發現韓春就是當年他接到的第一個鬼客「張秀」。



「安全區CP」甜度急速上升後，果然迎來轉折……韓春知道了徐基周請她拍的是遺照，失望他欺騙了自己。另一邊，壞事接踵而來，崔勳根本沒被消滅更幾度傷害人類，和韓春有過節的準法務部長李賢伍（俞成柱飾演）因韓春在媒體前暗批檢察機關而怒，上次釀成連環車禍的極大惡鬼找上了夜限照相館……

甚至，有名含冤而死的鬼客金潤哲跑來照相館卻不受控，不過他會是韓春扳倒李賢伍的重要鑰匙，也會是徐基周找到叔叔徐基源（朴基雄飾演）下落的重要線索（此集有〈後記〉千萬別漏看）。



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