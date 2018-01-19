惠利用手寫信傳達《Two Cops》終映感言！會認真回顧、反省，展現出更好的模樣！

曹政奭、惠利、金善浩、林世美主演的電視劇《Two Cops》在16日已經播出結局。昨日，惠利也透過手寫信公開了終映感言。

在信中，惠利先問候：「親愛的粉絲們，好久不見過得好嗎？擔心大家有沒有因為寒冷的天氣感冒了，我過得很好也很健康。」

剛結束《Two Cops》，她也透露心境寫下了：「因為還沒有結束的實感，現在才寫下了這些話。首先非常感謝你們，一直為我應援、一直陪在我身邊，對我來說是巨大力量。雖然有很多好事情，但大家還是會覺得傷心和遺憾吧！即使是這樣也只是藏在心裡，一直以堅強的樣子為我應援，反而讓我覺得非常抱歉。」並堅定的表示：「抱歉心無法停止，我會認真回顧、反省，為了能更近下一步而認真準備，為了展現給大家更好的一面更努力。」



出道已經8年，惠利感慨表示：「時間真的過得很快，為了長久以來一直陪在身邊的你們，想要做得更好，所以也變得更慎重，因此也很苦惱，今年也會非常認真的做事。」最後，她寫到了：「在過去3個月和很多優秀的人一起度過，留下了珍貴和幸福的回憶，希望對大家來說也是個美好的回憶，想對大家說聲謝謝。」



而惠利在《Two Cops》中飾演整天追逐新聞的記者宋智安一角，播出時演技和發聲都遭到網友批評。昨日貼出親筆信，也引發了討論，網友們紛紛表示：「反省之後並改掉心態很重要，會為你應援」、「用心學習演技，不要太有壓力了」等。



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