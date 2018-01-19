惠利用手写信传达《Two Cops》终映感言！会认真回顾、反省，展现出更好的模样！

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曹政奭、惠利、金善浩、林世美主演的电视剧《Two Cops》在16日已经播出结局。昨日，惠利也透过手写信公开了终映感言。

在信中，惠利先问候：「亲爱的粉丝们，好久不见过得好吗？担心大家有没有因为寒冷的天气感冒了，我过得很好也很健康。」

刚结束《Two Cops》，她也透露心境写下了：「因为还没有结束的实感，现在才写下了这些话。首先非常感谢你们，一直为我应援、一直陪在我身边，对我来说是巨大力量。虽然有很多好事情，但大家还是会觉得伤心和遗憾吧！即使是这样也只是藏在心里，一直以坚强的样子为我应援，反而让我觉得非常抱歉。」并坚定的表示：「抱歉心无法停止，我会认真回顾、反省，为了能更近下一步而认真准备，为了展现给大家更好的一面更努力。」



出道已经8年，惠利感慨表示：「时间真的过得很快，为了长久以来一直陪在身边的你们，想要做得更好，所以也变得更慎重，因此也很苦恼，今年也会非常认真的做事。」最后，她写到了：「在过去3个月和很多优秀的人一起度过，留下了珍贵和幸福的回忆，希望对大家来说也是个美好的回忆，想对大家说声谢谢。」



而惠利在《Two Cops》中饰演整天追逐新闻的记者宋智安一角，播出时演技和发声都遭到网友批评。昨日贴出亲笔信，也引发了讨论，网友们纷纷表示：「反省之后并改掉心态很重要，会为你应援」、「用心学习演技，不要太有压力了」等。



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