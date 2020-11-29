金宣虎電視劇作品大回顧！原來看過這麼多熟悉的角色都是他啊~

從《瘋了，因為你！》的「千萬吻戲」到《加油吧威基基2》的校服造型，金宣虎早已帶給大家很多驚喜了耶！

最近因為《Start-Up》而爆紅的演員金宣虎其實2009年就開始演話劇，並且因為出眾的外貌和暖男性格收穫很高人氣，被稱為「大學路愛豆」，2017年開始涉足電視劇領域後也很快就打出自己的一片天地，今天就來完整回顧一下他的小螢幕作品吧！

首先是KBS電視劇《金科長》，這是他從話劇轉戰電視劇的出道作品，飾演哲學系出身的財務部忙內宣相泰：



《最強送餐員》的男二號吳真圭。 金宣虎當時是去試鏡男配角，結果被選為第二男主角！他演過的大部份角色都比較端正，只有這個吳真圭，是一個被家裡趕出去的富二代，劇情前半段真的很小混混：



MBC《Two Cops》裡的男二號孔秀昌。 這次也是金宣虎原本試鏡忙內刑警，結果被選中演更重要的角色XD孔秀昌是一個詐騙犯，肉身昏睡、靈魂卻到處遊走並附身於男一號，而因為是靈魂出竅狀態，所以一直穿著同一身衣服。



《瘋了，因為你！》男主角金來菀，《兩天一夜》里提到的「觀看次數超過千萬的吻戲」就是來自這一部！





tvN《百日的郎君》男二號鄭載允，明明有臉盲症卻唯獨能認出女主角，十分聰明，和男主角的關係也很有趣。



JTBC《加油吧威基基2》男主角車宇植，與初戀重逢的生計型歌手。 金宣虎開始演電視劇時已經30多歲了，大家原以為沒機會看到他穿校服的樣子，沒想到劇中有回憶高中時代的戲份，令粉絲們一本滿足：





tvN《抓住幽靈》男主角高智碩，講的是地鐵警察隊的故事，所以有很多流淚流汗甚至流血的鏡頭，但也有很多穿制服的戲份！經常有人拿出來問「這是金宣虎哪一部作品」~





然後就是今年熱播的《Start-Up》啦！金宣虎飾演男二號韓志平，身為天才投資人，為了還債而創業，對於幫助過自己的人充滿溫情。



此外還客串過《你的管家》、《就算死也喜歡》、《那個男人的記憶法》：



（圖源：各劇劇照）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞