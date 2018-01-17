有洋蔥！金柱赫在電影《興夫》片場的最後身影花絮視頻

看著他說話的模樣，還是忍不住眼眶泛淚，同為主演的鄭宇提到：「就像觀眾們記得的一樣，金柱赫前輩很善良，經常照顧人，也努力營造片場的氣氛。」

SBS綜藝節目《深夜的TV演藝》訪問到了電影《興夫》的主演員們，鄭宇、鄭進永、金元海、鄭尚勳出席了這場訪談。



▼訪問＋花絮影片：



主持人詢問到對他們來說，金柱赫是個什麼樣的演員呢？鄭宇回應說：「就像觀眾們記得的一樣，金柱赫前輩很善良，經常照顧人，也努力營造片場的氣氛。」

畫面中他詮釋角色，歡笑開朗的模樣，拍攝電影的花絮畫面，也顯得特別寶貴。鄭宇接著說：「這一次的作品不單單只是一部電影，更包含了其他情感，希望大家能一直記住他，懷念他…。」鄭進永也請大家一起支持《興夫》這部作品。



最後，出現了金柱赫與大家打招呼的畫面：「大家好我是金柱赫，這電影絕對不要想成是以往的《興夫傳》，是全新的版本，更加恢弘大氣，也請大家多多關注電影《興夫》。」



《興夫》是改編自古典小說《興夫傳》的古裝電影，講述因貴族間的權力鬥爭，導致百姓們陷入困苦生活的情況，主人公們則夢想建構出美好的新世界。故事從假設興夫就是《興夫傳》的作者，興夫從趙氏兄弟兩人身上取得靈感，創作出了這本《興夫傳》，而鄭宇飾演主人公燕興夫，為了找回失散的哥哥孬夫（晉九 飾）才開始創作小說，希望能改變這個世界，之後遇上了趙赫（金柱赫 飾），更改變了不少人生觀，將在2月春節期間上映。

（截圖自：SBS Entertainment）

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