有洋葱！金柱赫在电影《兴夫》片场的最后身影花絮视频

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看著他说话的模样，还是忍不住眼眶泛泪，同为主演的郑宇提到：「就像观众们记得的一样，金柱赫前辈很善良，经常照顾人，也努力营造片场的气氛。」

SBS综艺节目《深夜的TV演艺》访问到了电影《兴夫》的主演员们，郑宇、郑进永、金元海、郑尚勋出席了这场访谈。



▼访问＋花絮影片：



主持人询问到对他们来说，金柱赫是个什么样的演员呢？郑宇回应说：「就像观众们记得的一样，金柱赫前辈很善良，经常照顾人，也努力营造片场的气氛。」

画面中他诠释角色，欢笑开朗的模样，拍摄电影的花絮画面，也显得特别宝贵。郑宇接著说：「这一次的作品不单单只是一部电影，更包含了其他情感，希望大家能一直记住他，怀念他…。」郑进永也请大家一起支持《兴夫》这部作品。



最后，出现了金柱赫与大家打招呼的画面：「大家好我是金柱赫，这电影绝对不要想成是以往的《兴夫传》，是全新的版本，更加恢弘大气，也请大家多多关注电影《兴夫》。」



《兴夫》是改编自古典小说《兴夫传》的古装电影，讲述因贵族间的权力斗争，导致百姓们陷入困苦生活的情况，主人公们则梦想建构出美好的新世界。故事从假设兴夫就是《兴夫传》的作者，兴夫从赵氏兄弟两人身上取得灵感，创作出了这本《兴夫传》，而郑宇饰演主人公燕兴夫，为了找回失散的哥哥孬夫（晋九 饰）才开始创作小说，希望能改变这个世界，之后遇上了赵赫（金柱赫 饰），更改变了不少人生观，将在2月春节期间上映。

（截图自：SBS Entertainment）

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