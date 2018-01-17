尹斗俊、金所炫、Yura《Radio Romance》角色海報公開

今天《Radio Romance》公開了四位主角的角色海報，一起來看看吧！

KBS2新月火劇《Radio Romance》講的是沒有臺本就什麼也不會的大明星和除了寫臺本什麼都會的電臺副作家一起做節目的故事，號稱「直播感性Romance」。

尹斗俊飾演大明星池志浩，雖然離開臺本什麼也做不了，但還是拗不過邀請，同意來做節目。 不過，看他手裡拿著聽眾投稿的小紙條、一臉自信的模樣，似乎節目的開始還不錯？ 角色海報裡寫著：「以為只有自己在哭...... 原來，每個人都在哭泣。 」



金所炫飾演電臺副作家宋可琳，是個「把電臺當做一切的女人」。 海報裡的她一臉認真、充滿熱情，文案寫著：「似乎在天上也能聽到，只要調對頻率。 」看得出，雖然宋可琳寫臺本很糟糕，但是對電臺世界的熱愛不遜於任何人。 宋可琳也在不斷改變池志浩，兩個人的頻率何時才會「接通」呢？



尹博飾演電臺PD李江，非常熱愛電臺事業，文案寫：「把不熟悉電臺的人變成朋友，不就是我們該做的事嗎？ 」



Yura飾演過氣大明星陳泰梨，一心想東山再起，個性直接、自尊心很強。 海報文案寫著：「那位愛豆君，一邊笑一邊背後議論前輩，可不是晚輩該有的樣子哦。 」



《Radio Romance》1月29日晚10點開播，期待大家的互動耶~

（圖源：Urban Works）

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