尹斗俊、金所炫、Yura《Radio Romance》角色海报公开

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今天《Radio Romance》公开了四位主角的角色海报，一起来看看吧！

KBS2新月火剧《Radio Romance》讲的是没有台本就什么也不会的大明星和除了写台本什么都会的电台副作家一起做节目的故事，号称「直播感性Romance」。

尹斗俊饰演大明星池志浩，虽然离开台本什么也做不了，但还是拗不过邀请，同意来做节目。 不过，看他手里拿著听众投稿的小纸条、一脸自信的模样，似乎节目的开始还不错？ 角色海报里写著：「以为只有自己在哭...... 原来，每个人都在哭泣。 」



金所炫饰演电台副作家宋可琳，是个「把电台当做一切的女人」。 海报里的她一脸认真、充满热情，文案写著：「似乎在天上也能听到，只要调对频率。 」看得出，虽然宋可琳写台本很糟糕，但是对电台世界的热爱不逊於任何人。 宋可琳也在不断改变池志浩，两个人的频率何时才会「接通」呢？



尹博饰演电台PD李江，非常热爱电台事业，文案写：「把不熟悉电台的人变成朋友，不就是我们该做的事吗？ 」



Yura饰演过气大明星陈泰梨，一心想东山再起，个性直接、自尊心很强。 海报文案写著：「那位爱豆君，一边笑一边背后议论前辈，可不是晚辈该有的样子哦。 」



《Radio Romance》1月29日晚10点开播，期待大家的互动耶~

（图源：Urban Works）

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