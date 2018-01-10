[韓評]《新西遊記外傳》褒貶不一的《姜食堂》與《花樣青春Winner篇》你怎麼看？

從《新西遊記》所延伸出的兩個新節目《姜食堂》與《花樣青春Winner篇》，引起大家許多話題討論。



1月9日有線電視台tvN的綜藝節目《新西遊記外傳》播畢了，從《花樣青春Winner篇》到《姜食堂》，雖然是接續之前已有的節目型態，卻有著不一樣形式的效果，觀眾們的評價是覺得比以前的《花樣青春》與《尹食堂》更好看？還是覺得一般般？



《新西遊記4》在去年的8月，由成員們達成所準備的遊戲任務，並向羅PD許下心願想要演出兩個節目，也就是《姜食堂》與《花樣青春Winner篇》，他們的心願就這樣成真了。還記得當時被稱為“宋手指”的宋旻浩表現有夠出色，他許下心願想與Winner成員們一起來一趟花樣青春般的旅行，於是Winner就真的在拍攝汽車廣告時被綁架而拍攝了《花樣青春Winner篇》去了澳洲到處遊玩。



不過也有觀眾反映內容有些乏味，《花樣青春》系列以往都是在有限的零用金之內所有成員必須搞定身上的衣物以及食宿，但感覺成員們的綜藝感似乎有些不足。因此與其說是節目環節有趣，不如說是他們一片帥氣融洽，不免有些沉悶冗長。



這也有可能因為之前《花樣青春》系列的成員都並非同屬一個團體，Winner是原本就再熟悉不過的成員們，難有多特別的火花。收視率的呈現也不盡理想，當時以3.38％高收視開始的《花樣青春》卻來到最後1.69％的收尾。



接著播出的是《姜食堂》，這節目原型是由羅PD之前的策畫《尹食堂》，看四個人如何在海外經營一家小餐館的過程，大受觀眾喜愛，《姜食堂》則是直接請《新西遊記》的成員們來經營這小餐廳，從料理到服務一手包辦。



有了《花樣青春Winner篇》令人惋惜的結果，《姜食堂》採用與《尹食堂》非常類似的模式進行卻又是另一個令人擔心的問題。不過與《花樣青春Winner篇》不同，《姜食堂》得到了一片讚聲，與成員們感覺相當輕鬆愉快，遊刃有餘經營的《尹食堂》不同，經營《姜食堂》的成員們忙碌的程度跟外面人氣餐廳簡直沒什麼兩樣，凌晨就為了《姜食堂》的主打菜單姜鎬童豬排而敲打著肉片，營業時還要跟一堆髒碗盤奮戰，但這樣的辛苦並沒有讓成員們忘記搞笑本能，依舊不斷為觀眾們送上笑料。



忙得昏天黑地的他們，有時因為訂單不清楚而慌慌張張地上菜，又因為不熟悉料理流程或是抓不準醬料的份量而匆忙趕製，但卻連這些部分以及內部成員的衝突都有夠好笑，這些手忙腳亂的部分反而更增加了真實性，也讓觀眾感到更有共鳴。兼具趣味與感動的《姜食堂》收視率節節上升，從一開始的5.4％直衝到8％，每一集都刷新自身紀錄。



雖然同樣是羅PD的製作，同樣類型同樣系列的節目也會有不同的效果，《姜食堂》與《花樣青春Winner篇》雖然是學習之前的節目型態，但《姜食堂》很有自己鮮明的色彩，《花樣青春Winner篇》卻顯得無新意，不知道觀眾們是否也都有同感？所謂的《新西遊記外傳》不知道是否算是成功？羅PD以後會不會繼續朝向外傳類的節目來製作呢？引發大家關注。



照片: tvN截圖

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