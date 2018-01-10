[韩评]《新西游记外传》褒贬不一的《姜食堂》与《花样青春Winner篇》你怎么看？

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从《新西游记》所延伸出的两个新节目《姜食堂》与《花样青春Winner篇》，引起大家许多话题讨论。



1月9日有线电视台tvN的综艺节目《新西游记外传》播毕了，从《花样青春Winner篇》到《姜食堂》，虽然是接续之前已有的节目型态，却有著不一样形式的效果，观众们的评价是觉得比以前的《花样青春》与《尹食堂》更好看？还是觉得一般般？



《新西游记4》在去年的8月，由成员们达成所准备的游戏任务，并向罗PD许下心愿想要演出两个节目，也就是《姜食堂》与《花样青春Winner篇》，他们的心愿就这样成真了。还记得当时被称为“宋手指”的宋旻浩表现有够出色，他许下心愿想与Winner成员们一起来一趟花样青春般的旅行，於是Winner就真的在拍摄汽车广告时被绑架而拍摄了《花样青春Winner篇》去了澳洲到处游玩。



不过也有观众反映内容有些乏味，《花样青春》系列以往都是在有限的零用金之内所有成员必须搞定身上的衣物以及食宿，但感觉成员们的综艺感似乎有些不足。因此与其说是节目环节有趣，不如说是他们一片帅气融洽，不免有些沉闷冗长。



这也有可能因为之前《花样青春》系列的成员都并非同属一个团体，Winner是原本就再熟悉不过的成员们，难有多特别的火花。收视率的呈现也不尽理想，当时以3.38％高收视开始的《花样青春》却来到最后1.69％的收尾。



接著播出的是《姜食堂》，这节目原型是由罗PD之前的策画《尹食堂》，看四个人如何在海外经营一家小餐馆的过程，大受观众喜爱，《姜食堂》则是直接请《新西游记》的成员们来经营这小餐厅，从料理到服务一手包办。



有了《花样青春Winner篇》令人惋惜的结果，《姜食堂》采用与《尹食堂》非常类似的模式进行却又是另一个令人担心的问题。不过与《花样青春Winner篇》不同，《姜食堂》得到了一片赞声，与成员们感觉相当轻松愉快，游刃有余经营的《尹食堂》不同，经营《姜食堂》的成员们忙碌的程度跟外面人气餐厅简直没什么两样，凌晨就为了《姜食堂》的主打菜单姜镐童猪排而敲打著肉片，营业时还要跟一堆脏碗盘奋战，但这样的辛苦并没有让成员们忘记搞笑本能，依旧不断为观众们送上笑料。



忙得昏天黑地的他们，有时因为订单不清楚而慌慌张张地上菜，又因为不熟悉料理流程或是抓不准酱料的份量而匆忙赶制，但却连这些部分以及内部成员的冲突都有够好笑，这些手忙脚乱的部分反而更增加了真实性，也让观众感到更有共鸣。兼具趣味与感动的《姜食堂》收视率节节上升，从一开始的5.4％直冲到8％，每一集都刷新自身纪录。



虽然同样是罗PD的制作，同样类型同样系列的节目也会有不同的效果，《姜食堂》与《花样青春Winner篇》虽然是学习之前的节目型态，但《姜食堂》很有自己鲜明的色彩，《花样青春Winner篇》却显得无新意，不知道观众们是否也都有同感？所谓的《新西游记外传》不知道是否算是成功？罗PD以后会不会继续朝向外传类的节目来制作呢？引发大家关注。



照片: tvN截图

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