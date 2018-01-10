具惠善袒露離開YG原因：「想走自己的路，為自己負責」

具惠善在去年底離開共事了15年的YG娛樂，今年1月簽約新公司，在昨天的記者會上首次透露了這期間的內心想法。

具惠善早在2003年就與YG簽約，一開始是歌手練習生，想不到最終卻是以演員身份出道。 2009年憑《花樣男子》裡的金絲草在整個亞洲打響知名度，之後幾年接拍了《天使之眼》、《Blood》等電視劇：



還因戲結緣找到了人生真愛安宰賢：



此外，具惠善還發行過《還有春天》等專輯和單曲，並出版小說、辦畫展、擔任電影導演及編劇，是公認的才女演員：



不過，去年12月12日，YG娛樂卻透露與具惠善的專屬合約到期，雙方決定不續約，就此結束接近15年的合作。

而今年1月3日，具惠善宣佈已經簽約Partner’s Park（音），是一家去年6月剛剛成立的新公司。



不少人很好奇她此番更換所屬社的原因，昨天下午具惠善舉辦個人展《Mystery Pink》的記者會時，首度吐露了心聲。



『這是我第一次換所屬社。 沒什麼特別的理由，只是對「自己」做了較多思考。 應該走自己的路，自己選擇自己的人生，不交給別人負責，而是由自己來做。 』

「事情並不總能按照希望去發展。 即使想專心演戲，也不能保證如願以償。 我現在只想專心做演員。 」



《Mystery Pink》是具惠善繼去年的《Dark Yellow》之後第二次舉辦個人展，副標題是「愛情：具有破壞性的神秘，那就是你的自畫像」， 具惠善用短片電影的形式拍攝了陷入愛情的人單方面的、以觀察者自居的視角，展覽內容就是該電影及其製作過程。



希望具惠善能繼續做她想做的事情呀！ 好期待看到她的新作品~~





（圖源：具惠善IG，網路，TV DAILY，tvN IG）

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