具惠善袒露离开YG原因：「想走自己的路，为自己负责」

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具惠善在去年底离开共事了15年的YG娱乐，今年1月签约新公司，在昨天的记者会上首次透露了这期间的内心想法。

具惠善早在2003年就与YG签约，一开始是歌手练习生，想不到最终却是以演员身份出道。 2009年凭《花样男子》里的金丝草在整个亚洲打响知名度，之后几年接拍了《天使之眼》、《Blood》等电视剧：



还因戏结缘找到了人生真爱安宰贤：



此外，具惠善还发行过《还有春天》等专辑和单曲，并出版小说、办画展、担任电影导演及编剧，是公认的才女演员：



不过，去年12月12日，YG娱乐却透露与具惠善的专属合约到期，双方决定不续约，就此结束接近15年的合作。

而今年1月3日，具惠善宣布已经签约Partner’s Park（音），是一家去年6月刚刚成立的新公司。



不少人很好奇她此番更换所属社的原因，昨天下午具惠善举办个人展《Mystery Pink》的记者会时，首度吐露了心声。



『这是我第一次换所属社。 没什么特别的理由，只是对「自己」做了较多思考。 应该走自己的路，自己选择自己的人生，不交给别人负责，而是由自己来做。 』

「事情并不总能按照希望去发展。 即使想专心演戏，也不能保证如愿以偿。 我现在只想专心做演员。 」



《Mystery Pink》是具惠善继去年的《Dark Yellow》之后第二次举办个人展，副标题是「爱情：具有破坏性的神秘，那就是你的自画像」， 具惠善用短片电影的形式拍摄了陷入爱情的人单方面的、以观察者自居的视角，展览内容就是该电影及其制作过程。



希望具惠善能继续做她想做的事情呀！ 好期待看到她的新作品~~





（图源：具惠善IG，网路，TV DAILY，tvN IG）

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