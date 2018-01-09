SHINee公開親筆信！將重新展開活動：「和鐘鉉哥永遠在一起，繼續遵守與粉絲的約定。」

官方今日（1/9）公開了成員們的親筆信，男團SHINee將以四人組的形式重新展開活動，信中表達出對鐘鉉的思念與決心，還有對粉絲們想說的話…。

對於成員鐘鉉的離世，SHINee的活動也因此暫緩，官方也表示會尊重成員們的決定，雖然能夠理解成員們心中的傷痛，但粉絲們當然仍希望SHINee不要分開，就在今天官方公開了成員們的親筆信，SHINee將以四人組的形式，繼續活動下去。



泰民親筆信：「其實一開始對公演我其實缺乏信心，但還是想遵守跟粉絲們的約定，未來也不想和SHINee的成員們分開，現在我的心情已經穩定下來了，未來也許會面臨困難，但也想繼續跟大家一起製造美好的回憶，也請大家繼續支持我們。」

崔珉豪親筆信：「這是我們慎重思考後所下的決定，雖然不知道什麼才是正確答案，但我選擇相信這就是正確答案，為了遵守和家的約定，不管是什麼都無法代替鐘鉉哥的位置，雖然很擔心舞台上呈現的模樣，但在準備的時候，我們都是以和鐘鉉哥在一起的想法，而真心準備的。今後我們也不會放棄，繼續為大家唱下去，謝謝大家在寒冷的冬天給予我們熱烈的支持。」

Key親筆信：「因為很多人的擔心，我也慢慢調適好了心情，努力的回到日常，想起鐘鉉哥仍然很心痛，但還是不想放棄這一切，我們決定繼續日本的公演，這應該就是鐘鉉哥想看到的我們，遵守與粉絲們的約定，帶來好的舞台，才是SHINee應該有的樣子。」

溫流親筆信：「很抱歉讓粉絲們擔心了，謝謝大家守護著並關心我們的成員們，其實我本覺得公演是無法舉辦了，但是聽到鐘鉉的媽媽說千萬不要放棄後，覺得如果可以在某個地方，帶給人安慰，雖然我還不夠好，也決心要更加的努力。即使過程很艱難，也想要盡全力去完成，鐘鉉會永遠活在我們的心中，未來也會繼續作為SHINee的成員努力下去的，謝謝大家。」

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