SHINee公开亲笔信！将重新展开活动：「和钟铉哥永远在一起，继续遵守与粉丝的约定。」

官方今日（1/9）公开了成员们的亲笔信，男团SHINee将以四人组的形式重新展开活动，信中表达出对钟铉的思念与决心，还有对粉丝们想说的话…。
对於成员钟铉的离世，SHINee的活动也因此暂缓，官方也表示会尊重成员们的决定，虽然能够理解成员们心中的伤痛，但粉丝们当然仍希望SHINee不要分开，就在今天官方公开了成员们的亲笔信，SHINee将以四人组的形式，继续活动下去。
泰民亲笔信：「其实一开始对公演我其实缺乏信心，但还是想遵守跟粉丝们的约定，未来也不想和SHINee的成员们分开，现在我的心情已经稳定下来了，未来也许会面临困难，但也想继续跟大家一起制造美好的回忆，也请大家继续支持我们。」
崔珉豪亲笔信：「这是我们慎重思考后所下的决定，虽然不知道什么才是正确答案，但我选择相信这就是正确答案，为了遵守和家的约定，不管是什么都无法代替钟铉哥的位置，虽然很担心舞台上呈现的模样，但在准备的时候，我们都是以和钟铉哥在一起的想法，而真心准备的。今后我们也不会放弃，继续为大家唱下去，谢谢大家在寒冷的冬天给予我们热烈的支持。」
Key亲笔信：「因为很多人的担心，我也慢慢调适好了心情，努力的回到日常，想起钟铉哥仍然很心痛，但还是不想放弃这一切，我们决定继续日本的公演，这应该就是钟铉哥想看到的我们，遵守与粉丝们的约定，带来好的舞台，才是SHINee应该有的样子。」
温流亲笔信：「很抱歉让粉丝们担心了，谢谢大家守护著并关心我们的成员们，其实我本觉得公演是无法举办了，但是听到钟铉的妈妈说千万不要放弃后，觉得如果可以在某个地方，带给人安慰，虽然我还不够好，也决心要更加的努力。即使过程很艰难，也想要尽全力去完成，钟铉会永远活在我们的心中，未来也会继续作为SHINee的成员努力下去的，谢谢大家。」
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