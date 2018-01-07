Powerful 青春、可愛與大反轉的性感！GFRIEND 大展三年內功　首場演唱會感動落幕

出道未滿三年就已躋身大勢之列的 GFRIEND，終於在上個週末舉行出道後首場專屬演唱會。一起來看看褪盡青澀大變身的 GFRIEND，與精彩耀眼的現場實況吧！

GFRIEND 於 6、7 兩日在首爾的奧林匹克公園奧林匹克廳，舉行了第一次專場演唱會《Seasons of GFRIEND》，沿用出道專輯〈Season of Glass〉的概念，在始終不忘初衷的同時，展現出更上一層樓的動人成長。

當天 GFRIEND 以所有成員成年後第一次回歸的作品 “Fingertip” 帶來魄力十足的開場，接著登場的 “NAVILLERA” 、”Summer Rain”’”Mermaid”⋯⋯等收錄在四張專輯中的歌曲，都在獨屬於小女友的「Power 青春」風格之上，呈現了各自殊異的吸引力。

演唱會中的最令人驚喜的，莫過於每位成員的個人表演。SIn B 向偶像 BoA 致敬，表演了她的經典暢銷歌曲 “No.1”，老么 Umji 則蛻變成 IU 帶來了 “23’；睿隣選擇的是舞台女王李孝利的 “U Go Girl”，一向俏皮的 Eunha 則挑戰 Gain 的 “Bloom”，前所未見的性感面貌讓 Buddy 全都驚呼連連！隊長 Sowon 重新詮釋善美的大紅歌曲 “Gashina”，而主唱 Yuju 表演的是 Ailee 的出道歌曲 “Heaven”，大展完美唱功與舞台魅力。

Umji 在公演途中透露：「這次準備著演唱會時真的很幸福，一直在想要挑什麼樣的歌曲，Buddy 們才會喜歡。」而 Eunha 也自信十足地表示：「感覺我們這次準備的表演 Buddy 一定會喜歡！希望（今晚的表演）對你們而言會是很棒的禮物。」

在無數令 Buddy 瘋狂又感動的表演後，GFRIEND 說道：「你們知道嗎？今天你們的呼聲，是讓這舞台最耀眼的原因。你們就是 GFRIEND 永遠的另一半！」在 Buddy 的堅定支持下，相信 GFRIEND 的未來一定更精彩可期！

（照片來源：Source Music）

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