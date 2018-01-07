Powerful 青春、可爱与大反转的性感！GFRIEND 大展三年内功　首场演唱会感动落幕

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出道未满三年就已跻身大势之列的 GFRIEND，终於在上个周末举行出道后首场专属演唱会。一起来看看褪尽青涩大变身的 GFRIEND，与精彩耀眼的现场实况吧！

GFRIEND 於 6、7 两日在首尔的奥林匹克公园奥林匹克厅，举行了第一次专场演唱会《Seasons of GFRIEND》，沿用出道专辑〈Season of Glass〉的概念，在始终不忘初衷的同时，展现出更上一层楼的动人成长。

当天 GFRIEND 以所有成员成年后第一次回归的作品 “Fingertip” 带来魄力十足的开场，接著登场的 “NAVILLERA” 、”Summer Rain”’”Mermaid”⋯⋯等收录在四张专辑中的歌曲，都在独属於小女友的「Power 青春」风格之上，呈现了各自殊异的吸引力。

演唱会中的最令人惊喜的，莫过於每位成员的个人表演。SIn B 向偶像 BoA 致敬，表演了她的经典畅销歌曲 “No.1”，老么 Umji 则蜕变成 IU 带来了 “23’；睿隣选择的是舞台女王李孝利的 “U Go Girl”，一向俏皮的 Eunha 则挑战 Gain 的 “Bloom”，前所未见的性感面貌让 Buddy 全都惊呼连连！队长 Sowon 重新诠释善美的大红歌曲 “Gashina”，而主唱 Yuju 表演的是 Ailee 的出道歌曲 “Heaven”，大展完美唱功与舞台魅力。

Umji 在公演途中透露：「这次准备著演唱会时真的很幸福，一直在想要挑什么样的歌曲，Buddy 们才会喜欢。」而 Eunha 也自信十足地表示：「感觉我们这次准备的表演 Buddy 一定会喜欢！希望（今晚的表演）对你们而言会是很棒的礼物。」

在无数令 Buddy 疯狂又感动的表演后，GFRIEND 说道：「你们知道吗？今天你们的呼声，是让这舞台最耀眼的原因。你们就是 GFRIEND 永远的另一半！」在 Buddy 的坚定支持下，相信 GFRIEND 的未来一定更精彩可期！

（照片来源：Source Music）

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