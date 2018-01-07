凜冬裡綻放的三朵個性之花⋯⋯請夏、善美與秀智　即將回歸的個人女歌手都與 JYP 有淵源！

新年伊始、寒意未散，三朵個性十足的花就已忍不住蓄勢待發即將綻放。身為歌壇中難得的個人女歌手，請夏、善美與秀智紛紛宣布將於 1 月回歸。有趣的是，她們都和 JYP 頗有淵源！

資歷與年紀在三人中都是老么的請夏，過去也曾在 JYP Entertainment 當過練習生。如今她將是其中第一位登場的歌手，同時也是唯一一位以個人之姿出道的偶像。早在去年便預告發片的請夏，將於 17 日帶著第二張迷你專輯回歸。

最近請夏公開了回歸前的行程表，明日（8 號）起至 14 號間皆可預購專輯，而期間也會陸續釋出預告畫報、曲目表、MV 預告與整張專輯的亮點集錦，最後於 17 日迎來完整音源與發片 showcase 後，實體專輯將於 18 日問世。

而緊接著 18 日，便是善美閃電回歸的日子。去年離開 JYP Entertainment 後首度發片就以 “Gashina” 掀起空前熱潮的她，如今完全是「因信賴而期待」的代名詞。

“Gashina” 風潮未斂，善美又宣布了令大家驚喜的消息。到 11 日之前，善美將持續交錯地公開動圖、畫報預告，而 12 日後則會開始釋出預告短片，最後於 18 日傍晚正式發行新單曲〈主人公〉(Heroine)。



最後一位登場的——也是讓大家等最久的——就是時隔一年將重返歌手本業的秀智。在活躍於戲劇圈一年後，秀智將於 29 日發行第二張個人專輯。

為了回應粉絲的長久等候，遠赴美國拍攝 MV 的秀智這次計畫製作 4 支 MV，不容小覷的規模讓許多人更加期待。有鑒於 miss A 已在日前解散，如今想要聽見秀智的歌聲，就千萬別錯過她的個人專輯囉！

（照片與影片來源：MNH Entertainment、JYP Entertainment、Make Us Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究