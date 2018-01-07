凛冬里绽放的三朵个性之花⋯⋯请夏、善美与秀智　即将回归的个人女歌手都与 JYP 有渊源！

新年伊始、寒意未散，三朵个性十足的花就已忍不住蓄势待发即将绽放。身为歌坛中难得的个人女歌手，请夏、善美与秀智纷纷宣布将於 1 月回归。有趣的是，她们都和 JYP 颇有渊源！
资历与年纪在三人中都是老么的请夏，过去也曾在 JYP Entertainment 当过练习生。如今她将是其中第一位登场的歌手，同时也是唯一一位以个人之姿出道的偶像。早在去年便预告发片的请夏，将於 17 日带著第二张迷你专辑回归。
最近请夏公开了回归前的行程表，明日（8 号）起至 14 号间皆可预购专辑，而期间也会陆续释出预告画报、曲目表、MV 预告与整张专辑的亮点集锦，最后於 17 日迎来完整音源与发片 showcase 后，实体专辑将於 18 日问世。
而紧接著 18 日，便是善美闪电回归的日子。去年离开 JYP Entertainment 后首度发片就以 “Gashina” 掀起空前热潮的她，如今完全是「因信赖而期待」的代名词。
“Gashina” 风潮未敛，善美又宣布了令大家惊喜的消息。到 11 日之前，善美将持续交错地公开动图、画报预告，而 12 日后则会开始释出预告短片，最后於 18 日傍晚正式发行新单曲〈主人公〉(Heroine)。
最后一位登场的——也是让大家等最久的——就是时隔一年将重返歌手本业的秀智。在活跃於戏剧圈一年后，秀智将於 29 日发行第二张个人专辑。
为了回应粉丝的长久等候，远赴美国拍摄 MV 的秀智这次计画制作 4 支 MV，不容小觑的规模让许多人更加期待。有鉴於 miss A 已在日前解散，如今想要听见秀智的歌声，就千万别错过她的个人专辑罗！
（照片与影片来源：MNH Entertainment、JYP Entertainment、Make Us Entertainment）
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