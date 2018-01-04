T.O.P本月繼續服兵役！ 轉入龍山區擔任社會服務要員
明星 2018年1月4日 星期四13:57 Sani
BIGBANG成員T.O.P在去年6月的案件後一直處於暫停兵役狀態，今日有消息稱，他將在1月內到首爾龍山區廳報到，以社會服務要員的身份完成剩餘兵役。
據悉，韓國兵務廳近日對首爾龍山區廳的人士透露，將在1月內將T.O.P以社會服務要驗身份安排至龍山區廳，很快就將發出公文。
T.O.P去年2月開始服兵役，以義警身份在江南員警廳服役，隸屬於首爾地方員警廳的宣傳負責官室。 然而因大麻事件，T.O.P去年6月遭到刑事起訴，隨後被解除職務。
據調查，T.O.P於2016年10月9日至14日在位於龍山區的私宅內先後吸食大麻4次，在一審中被判處2年有期徒刑、緩期10個月執行。
之後，首爾地方員警廳召開「受刑者服役適否審查委員會」，認為T.O.P不適合繼續當義警。 去年8月據警方透露， T.O.P的身份被韓國國防部判定為「補充役（社會服務要員）」。
實際上，T.O.P目前的服役日數累計共117天，從去年2月9日開始到6月5日結束，剩餘服役時間為520日。
（圖源：BIGBANG FB，TV DAILY）
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