T.O.P本月继续服兵役！ 转入龙山区担任社会服务要员

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BIGBANG成员T.O.P在去年6月的案件后一直处於暂停兵役状态，今日有消息称，他将在1月内到首尔龙山区厅报到，以社会服务要员的身份完成剩余兵役。

据悉，韩国兵务厅近日对首尔龙山区厅的人士透露，将在1月内将T.O.P以社会服务要验身份安排至龙山区厅，很快就将发出公文。



T.O.P去年2月开始服兵役，以义警身份在江南员警厅服役，隶属於首尔地方员警厅的宣传负责官室。 然而因大麻事件，T.O.P去年6月遭到刑事起诉，随后被解除职务。

据调查，T.O.P於2016年10月9日至14日在位於龙山区的私宅内先后吸食大麻4次，在一审中被判处2年有期徒刑、缓期10个月执行。



之后，首尔地方员警厅召开「受刑者服役适否审查委员会」，认为T.O.P不适合继续当义警。 去年8月据警方透露， T.O.P的身份被韩国国防部判定为「补充役（社会服务要员）」。

实际上，T.O.P目前的服役日数累计共117天，从去年2月9日开始到6月5日结束，剩余服役时间为520日。

（图源：BIGBANG FB，TV DAILY）

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