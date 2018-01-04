男團第一個！WINNER《REALLY REALLY》在榜流媒破億，創下男團新紀錄！

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今日，根據Gaon Chart方面公開的週間流媒數據，WINNER的歌曲《REALLY REALLY》的音源累積突破了一億的流媒（指播放的次數）。

《REALLY REALLY》由姜昇潤、宋旻浩和Kang Jin Uk作曲；姜昇潤、宋旻浩和李昇勳作詞。在2017年4月4日發布後的第39週突破了一億的流媒。這也是2017年男女組合中唯一一個在榜（音源發售後，從未掉出週榜100位）流媒突破一億流媒的組合，更成為了首個打這成績的男團。



日前WINNER拍攝DAZED雜誌時，在採訪中也被問道：「回顧2017年，印象最深刻的瞬間是什麼時候？」宋旻浩回答：「只能選一個的話是4月4日下午4點以後」、姜昇潤也說：「《REALLY REALLY》得音源一位的瞬間，那是今年最棒的瞬間」。



除了音源取得了優異的成績外，成員們不管是在綜藝或是戲劇上也都有亮眼的表現，還一起出演了《花樣青春》（對了！導演版將在1月9日播出）。日前梁鉉錫也透過IG表示，WINNER將在1月拍攝新曲MV、2月回歸，大家就一起期待他們之後的新曲吧！



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