男团第一个！WINNER《REALLY REALLY》在榜流媒破亿，创下男团新纪录！

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今日，根据Gaon Chart方面公开的周间流媒数据，WINNER的歌曲《REALLY REALLY》的音源累积突破了一亿的流媒（指播放的次数）。

《REALLY REALLY》由姜升润、宋旻浩和Kang Jin Uk作曲；姜升润、宋旻浩和李升勋作词。在2017年4月4日发布后的第39周突破了一亿的流媒。这也是2017年男女组合中唯一一个在榜（音源发售后，从未掉出周榜100位）流媒突破一亿流媒的组合，更成为了首个打这成绩的男团。



日前WINNER拍摄DAZED杂志时，在采访中也被问道：「回顾2017年，印象最深刻的瞬间是什么时候？」宋旻浩回答：「只能选一个的话是4月4日下午4点以后」、姜升润也说：「《REALLY REALLY》得音源一位的瞬间，那是今年最棒的瞬间」。



除了音源取得了优异的成绩外，成员们不管是在综艺或是戏剧上也都有亮眼的表现，还一起出演了《花样青春》（对了！导演版将在1月9日播出）。日前梁铉锡也透过IG表示，WINNER将在1月拍摄新曲MV、2月回归，大家就一起期待他们之后的新曲吧！



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