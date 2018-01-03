值得粉絲們學習，娛樂圈最出名的「概念豆」就是他們！

熟悉韓娛的小夥伴們一定都知道「概念」這個詞，在韓國，當一個人做事情很有禮貌、有見識、很懂事且做事情很有觀念時，就會被稱讚「很有概念」，而一些愛豆們就是這樣的人，因此被大家稱為「概念豆」。
都說愛豆是粉絲們的鏡子，如果愛豆起到榜樣作用，那麼粉絲們也會照做。 那麼娛樂圈裡有哪些最出名的「概念豆」呢？
▼Wanna One姜丹尼爾
去年年末，姜丹尼爾現身機場搭機前往越南參加活動時所穿的一雙運動鞋引發了網民們的關注。 一雙看似普通的紅藍黑白相間的運動鞋，其實背後還有一個故事。 出自Lakai Korea品牌的這雙鞋子，每賣出一雙就有一部分錢被用來捐助獨島，因此也被稱為「獨島運動鞋」。 《Running Man》中劉在錫也有穿過。
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▼秀智
秀智同款手機殼，因為秀智、朴寶劍、Nine Muses等人的加持而被民眾所熟悉的Marymond產品，該系列的產品花紋均來自於曾經是慰安婦的老奶奶們， 銷售貨品得來的資金全部用來幫助慰安婦奶奶。
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▼全烋星
日前，全烋星不聲不響地曬出了韓國史3級資格證。 原來過去她曾因誤用極右詞彙被網民詬病，雖然事後道歉卻仍未得到原諒。 之後她就認真重新學習了歷史，甚至考取了資格證。
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▼防彈少年團
防彈少年團積極參與慈善事業，與UNICEF 攜手推動一起向受暴兒童伸出援手。 RM還用上了Upcycling(舊物改造)的包包。
「圖：網路」
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