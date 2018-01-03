值得粉丝们学习，娱乐圈最出名的「概念豆」就是他们！

熟悉韩娱的小伙伴们一定都知道「概念」这个词，在韩国，当一个人做事情很有礼貌、有见识、很懂事且做事情很有观念时，就会被称赞「很有概念」，而一些爱豆们就是这样的人，因此被大家称为「概念豆」。
都说爱豆是粉丝们的镜子，如果爱豆起到榜样作用，那么粉丝们也会照做。 那么娱乐圈里有哪些最出名的「概念豆」呢？
▼Wanna One姜丹尼尔
去年年末，姜丹尼尔现身机场搭机前往越南参加活动时所穿的一双运动鞋引发了网民们的关注。 一双看似普通的红蓝黑白相间的运动鞋，其实背后还有一个故事。 出自Lakai Korea品牌的这双鞋子，每卖出一双就有一部分钱被用来捐助独岛，因此也被称为「独岛运动鞋」。 《Running Man》中刘在锡也有穿过。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼秀智
秀智同款手机壳，因为秀智、朴宝剑、Nine Muses等人的加持而被民众所熟悉的Marymond产品，该系列的产品花纹均来自於曾经是慰安妇的老奶奶们， 销售货品得来的资金全部用来帮助慰安妇奶奶。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼全烋星
日前，全烋星不声不响地晒出了韩国史3级资格证。 原来过去她曾因误用极右词汇被网民诟病，虽然事后道歉却仍未得到原谅。 之后她就认真重新学习了历史，甚至考取了资格证。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▼防弹少年团
防弹少年团积极参与慈善事业，与UNICEF 携手推动一起向受暴儿童伸出援手。 RM还用上了Upcycling(旧物改造)的包包。
「图：网路」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究