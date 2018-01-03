值得粉丝们学习，娱乐圈最出名的「概念豆」就是他们！ 国民三胞胎都已经大到会玩自拍了！ 大韩带弟弟一同出镜 韩剧《黑骑士》演员们笑场NG花絮全公开 金来沅的牙齿也太漂亮了吧～！ 《请回答1988》中比女主角还抢戏的「团宠」小珍珠暴风成长，可是依旧软萌萌 《尹食堂》是否能跟《姜食堂》合作？尹汝贞：姜镐童实在太吵了，经营方式应该会不一样！ 为梦想做好万全准备！SM、DSP 超大型徵选会即将登场 范围遍及数十国 《大力女子都奉顺》编剧出品！金柱赫电影遗作《兴夫》定档在春节期间上映 倒数两天⋯⋯《BLACKPINK House》首集预告出炉 快来记下播出时间！ T.O.P本月继续服兵役！ 转入龙山区担任社会服务要员 B1A4成员CNU&Baro献声韩剧《机智牢房生活》OST公开完整MV Gummy、Ailee、脸红的思春期、Rhythm Power 齐出击 今晚一定要死守《Happy Together 3》直播！ EXO 双喜临门 《Golden Disc Awards》投票大幅领先、〈Universe〉持续袭卷音源榜！ 男团第一个！WINNER《REALLY REALLY》在榜流媒破亿，创下男团新纪录！ 脸红的思春期与 Dingo 携手 特别单曲〈初恋〉10 月发行！ 无人能及的霸气氛围！善美回归倒数两周 首波预告画报曝光 防弹少年团 J-Hope 凭音乐实力获 RM 盛赞 「埋头创作的 mixtape 超棒」！ 秀智本月29日回归！ 大手笔拍摄4支MV 《与神同行》办到了！2018 第一部票房千万韩国电影出炉 太阳&闵孝琳2月3日举办非公开教会婚礼 无蜜月旅行计画 EXID率智7日接受眼压手术 最早2月完整体回归 离开SM的秀英气质大改变！新官方照倍显女演员风范 T-ara、MBK Entertainmen 十年缘分告终 「往后无论在哪，成员们还是会在一起」 歌艺、演技、帅气全到位 INFINITE 〈Tell Me〉长版预告片出炉！

熟悉韩娱的小伙伴们一定都知道「概念」这个词，在韩国，当一个人做事情很有礼貌、有见识、很懂事且做事情很有观念时，就会被称赞「很有概念」，而一些爱豆们就是这样的人，因此被大家称为「概念豆」。

都说爱豆是粉丝们的镜子，如果爱豆起到榜样作用，那么粉丝们也会照做。 那么娱乐圈里有哪些最出名的「概念豆」呢？

▼Wanna One姜丹尼尔

去年年末，姜丹尼尔现身机场搭机前往越南参加活动时所穿的一双运动鞋引发了网民们的关注。 一双看似普通的红蓝黑白相间的运动鞋，其实背后还有一个故事。 出自Lakai Korea品牌的这双鞋子，每卖出一双就有一部分钱被用来捐助独岛，因此也被称为「独岛运动鞋」。 《Running Man》中刘在锡也有穿过。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼秀智

秀智同款手机壳，因为秀智、朴宝剑、Nine Muses等人的加持而被民众所熟悉的Marymond产品，该系列的产品花纹均来自於曾经是慰安妇的老奶奶们， 销售货品得来的资金全部用来帮助慰安妇奶奶。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼全烋星

日前，全烋星不声不响地晒出了韩国史3级资格证。 原来过去她曾因误用极右词汇被网民诟病，虽然事后道歉却仍未得到原谅。 之后她就认真重新学习了历史，甚至考取了资格证。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

▼防弹少年团

防弹少年团积极参与慈善事业，与UNICEF 携手推动一起向受暴儿童伸出援手。 RM还用上了Upcycling(旧物改造)的包包。

「图：网路」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究