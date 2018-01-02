2018年一月就要開播六部劇《Mother》、《Radio Romance》呼聲高，你準備好了沒～？

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選劇本？還是選演員？「愛情」、「親情」、「友情」、「復仇」題材任你挑～，哪一部才是你的首選呢？

【月火劇】星期一、二播出

▼OCN《操心》1月8日開播

導演&編劇：《Happy Sisters》閔延弘導演、朴加妍作家。

主演：CNBLUE李正信、徐志焄、李烈音

簡介：講述對初戀無法忘懷的男主角，穿越回十年前，遇上了年輕的自己，並與他展開命運對抗的故事。



預告：



▼tvN《Cross》1月29日開播

導演&編劇：《隧道》申勇輝導演、《噗通噗通我的人生》崔民錫作家。

主演：高庚杓、曹在顯、全昭旻、楊真誠、金智澖

簡介：講述為了向15年前殺死父親的兇手報仇，決心從醫的天才醫師，經歷一連串事件受到感悟，放下仇恨反過來救人的故事。



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▼KBS《Radio Romance》（電台羅曼史）1月29日開播

導演&編劇：《最強送餐員》金信日導演、全有利作家。

主演：HIGHLIGHT 尹斗俊、金所炫、尹博、Yura、郭東延

簡介：講述沒有劇本就什麼都做不好的頂級明星，和一位除了寫作之外、任何事都非常擅長的電台編劇，在不按照台本進行的直播電台節目中發生的浪漫愛情故事。



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▼MBC《偉大的誘惑者》1月22日

主演：禹棹煥、Red Velvet朴秀英（JOY）

簡介：講述20歲上流社會的年輕男女，不知被賭上自己的全部人生，陷入了一場危險的愛情遊戲的故事，劇情改編自法國小說《危險的關係》。



【水木劇】星期三、四播出

▼SBS《Return》1月17日

導演&編劇：《誕生吧！家族》朱東民導演、《失蹤的黑色M》崔景美作家。

主演：李陣郁、高賢廷、鄭恩彩、申成祿、朴基雄

簡介：講述萬年土湯匙律師和因丈夫成為殺人嫌疑犯導致工作中斷的律師，共同辯護而展開的法庭的故事。



預告：



▼tvN《Mother》1月24日

導演：《通往機場的路》、《芝加哥打字機》金哲圭導演。

主演：李寶英、李慧英、許律、高聖熙、李載允

簡介：翻拍自同名日劇《Mother》，內容描述小學老師為了救一位受虐小學生，而自願成為其假母親並將其帶離受虐環境。



預告：



（圖自：官方劇照／播出截圖）

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