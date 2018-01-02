2018年一月就要开播六部剧《Mother》、《Radio Romance》呼声高，你准备好了没～？

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选剧本？还是选演员？「爱情」、「亲情」、「友情」、「复仇」题材任你挑～，哪一部才是你的首选呢？

【月火剧】星期一、二播出

▼OCN《操心》1月8日开播

导演&编剧：《Happy Sisters》闵延弘导演、朴加妍作家。

主演：CNBLUE李正信、徐志焄、李烈音

简介：讲述对初恋无法忘怀的男主角，穿越回十年前，遇上了年轻的自己，并与他展开命运对抗的故事。



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▼tvN《Cross》1月29日开播

导演&编剧：《隧道》申勇辉导演、《噗通噗通我的人生》崔民锡作家。

主演：高庚杓、曹在显、全昭旻、杨真诚、金智澖

简介：讲述为了向15年前杀死父亲的凶手报仇，决心从医的天才医师，经历一连串事件受到感悟，放下仇恨反过来救人的故事。



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▼KBS《Radio Romance》（电台罗曼史）1月29日开播

导演&编剧：《最强送餐员》金信日导演、全有利作家。

主演：HIGHLIGHT 尹斗俊、金所炫、尹博、Yura、郭东延

简介：讲述没有剧本就什么都做不好的顶级明星，和一位除了写作之外、任何事都非常擅长的电台编剧，在不按照台本进行的直播电台节目中发生的浪漫爱情故事。



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▼MBC《伟大的诱惑者》1月22日

主演：禹棹焕、Red Velvet朴秀英（JOY）

简介：讲述20岁上流社会的年轻男女，不知被赌上自己的全部人生，陷入了一场危险的爱情游戏的故事，剧情改编自法国小说《危险的关系》。



【水木剧】星期三、四播出

▼SBS《Return》1月17日

导演&编剧：《诞生吧！家族》朱东民导演、《失踪的黑色M》崔景美作家。

主演：李阵郁、高贤廷、郑恩彩、申成禄、朴基雄

简介：讲述万年土汤匙律师和因丈夫成为杀人嫌疑犯导致工作中断的律师，共同辩护而展开的法庭的故事。



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▼tvN《Mother》1月24日

导演：《通往机场的路》、《芝加哥打字机》金哲圭导演。

主演：李宝英、李慧英、许律、高圣熙、李载允

简介：翻拍自同名日剧《Mother》，内容描述小学老师为了救一位受虐小学生，而自愿成为其假母亲并将其带离受虐环境。



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（图自：官方剧照／播出截图）

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