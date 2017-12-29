《黑騎士》除了要留意男主角，也要關注女主角們的時尚！

《黑騎士》除了要留意男主角，也要關注女主角們的時尚！

Beauty   2017年12月29日   星期五13:19   寫手組  

《黑騎士》中小編除了極級關注男主角金來沅（笑），當中的時尚總是非常引人注目。在昨晚（28日）播出的《黑騎士》第8集裡，申世景和徐智慧的穿著打扮又是來自哪家的？

申世景穿了兩件LUCKY CHOUETTE的衣服：
▼一件是Pattern Deep V neck LC Strap Dress，前後深V領和綁帶設計突顯女性氣質，前後雙色拼接有反轉魅力。 內搭黑色高領毛衣，輕鬆完成潮流秋冬裝搭配。

▼另一件是Tweed Pleated Double Coat，下擺如百褶裙般，白色清純甜美，整體上給人正式感，卻又不失活潑。

▼徐智慧這件EcommaE 的unbalanced tailored wool coat，beige+black的拼色設計本身已經足夠搶眼，再加上露半肩，顯得更加與眾不同。 黑色的一半顯得成熟莊重，beige的一半顯得嫵媚性感。

▼徐智慧手裡拿著的這款是Fendi的包包，華麗優雅。 蝴蝶結和花朵的設計太漂亮了~

圖源：黑騎士、對應品牌

ZJM/文

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留言/評論
  • Nami Lee
    1小時前
  • Jenny Jenny
    雍容華貴大方的智慧..標準的衣架子..包包也是..
    26分前
  • 黃米妹
    徐智慧這齣的衣服都好好看喔
    56分前
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