《黑騎士》除了要留意男主角，也要關注女主角們的時尚！
Beauty 2017年12月29日 星期五13:19 寫手組
《黑騎士》中小編除了極級關注男主角金來沅（笑），當中的時尚總是非常引人注目。在昨晚（28日）播出的《黑騎士》第8集裡，申世景和徐智慧的穿著打扮又是來自哪家的？
申世景穿了兩件LUCKY CHOUETTE的衣服：
▼一件是Pattern Deep V neck LC Strap Dress，前後深V領和綁帶設計突顯女性氣質，前後雙色拼接有反轉魅力。 內搭黑色高領毛衣，輕鬆完成潮流秋冬裝搭配。
▼另一件是Tweed Pleated Double Coat，下擺如百褶裙般，白色清純甜美，整體上給人正式感，卻又不失活潑。
▼徐智慧這件EcommaE 的unbalanced tailored wool coat，beige+black的拼色設計本身已經足夠搶眼，再加上露半肩，顯得更加與眾不同。 黑色的一半顯得成熟莊重，beige的一半顯得嫵媚性感。
▼徐智慧手裡拿著的這款是Fendi的包包，華麗優雅。 蝴蝶結和花朵的設計太漂亮了~
圖源：黑騎士、對應品牌
ZJM/文
寫手組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們
留言/評論
延伸閱讀